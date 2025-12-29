戦後80年という大きな節目の年を迎えた今、戦争の記憶を次世代へどう継承していくかが改めて問われている。

AI技術を駆使してモノクロ写真をカラー化し、戦争体験者との対話を重ねながら、当時そこに確かにあった日常や失われた記憶を鮮やかによみがえらせる「記憶の解凍」プロジェクト。この画期的な取り組みを書籍化した『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』（光文社新書）は、各方面で大きな反響を呼んだ。

共著者の一人である庭田杏珠氏（現・広島テレビ勤務）が、このプロジェクトを始動させたのは、わずか15歳のときだった。高校1年生だった彼女は、どのような思いでこの活動に足を踏み入れたのか。2024年、広島蔦屋書店でのパネル展開催時に行われたインタビューをもとに、その原点と軌跡を辿る。

「おどろおどろしい蝋人形があまりにも衝撃的で…」

庭田氏の平和活動への入り口は、決して積極的なものではなかった。むしろ幼少期は、平和学習に対して強い苦手意識を抱いていたという。その原体験は幼稚園の年長時に遡る。リニューアル前の平和記念資料館を訪れた際、展示されていた被爆再現人形（蝋人形）の姿に圧倒されたのだ。

「おどろおどろしい蝋人形があまりにも衝撃的で……夜も眠れなくなるくらい怖くなってしまって」

その衝撃は彼女の心に恐怖として刻み込まれた。小学校入学後も、平和教育の場では「悲惨な体験」を見聞きすることが大半であり、彼女の中で戦争は「負の側面」ばかりが強調される対象となっていった。

転機が訪れたのは、小学5年生のときだ。平和学習の一環で手にした「平和記念公園めぐり〜原爆で失われた街・中島地区をたずねて」というパンフレットが、彼女の視点を大きく変えることになる。現在の平和記念公園一帯にあたる「中島地区」。パンフレットには、今の公園の地図と対比する形で、被爆前の市民の日常生活を捉えた白黒写真が掲載されていた。

そこには、映画館があり、カフェがあり、川遊びに興じる子どもたちの姿があった。

「今まで私は8月6日8時15分以降の世界ばかりを見ていたけど、ほんの数秒前までは普通の日常があったんだ……」

それまで「被爆後の怖い世界」にのみ自分を重ねていた庭田氏は、初めて「当時の広島の日常」の中に自分の身を置き、想像することができたのだ。一瞬にして奪われた当たり前の日常を、「自分事」として捉え直した瞬間だった。

当時の広島の“日常”

その後、高校に進学した庭田氏は、後に共著者となる渡邉英徳氏のワークショップに参加し、白黒写真をAIでカラー化する技術と出会う。

「あ、こういう技術があるんだ、これはすごいな、と。白黒写真にちょっと色がつくだけで、当時を生きる人たちの話し声が聞こえてくるといいますか、体温が伝わってくるような印象を覚えたんです」

無機質な白黒写真に色が宿るだけで、かつてそこを生きた人々の息遣いが聞こえてくる。この技術に可能性を感じた彼女は、具体的な行動を開始する。



渡邉英徳氏がカラー化を担当したマーシャル諸島の日本兵たち

きっかけは、平和記念公園での核兵器禁止条約に関する署名活動中に出会った、茺井紱三氏との対話だった。2023年7月19日に88歳でお亡くなりになった茺井氏は、かつて中島地区で理髪館を営む家に生まれ育った。原爆投下時、彼自身は疎開していたため難を逃れたが、家族全員を失っていた。

「この公園に来たら、いつも家族がどこかから見てくれとるんじゃないかと思えてね」

そう語り、足繁く公園に通った茺井氏。彼は、映画『この世界の片隅に』の冒頭シーンに自身の家族が登場することから、画面の中で生きている家族に会うために、何十回も映画館に足を運んでいたという。そして、庭田氏にこう告げた。

「8月6日のことは話せんけど、被爆前の中島地区のことだったら、どれだけでも話せるよ」

そう言ってくれた茺井氏との関係は、継続的な対話へと発展していく。庭田氏は、茺井氏が大切に持っていた白黒写真をカラー化し、アルバムにして贈ることを思いつく。大好きだった家族を、より身近に感じてほしいという願いからだった。これが「記憶の解凍」プロジェクトの始まりである。

カラー化された写真を見た茺井氏は、「家族がまだ生きとるようだ」と心から喜んだという。さらに、桜の名所だった長寿園での花見写真を見ながら対話を重ねる中で、ある記憶がふとよみがえった。

「そういえば、杉鉄砲でよく遊んだなあ……」

白黒写真を見返していたときには思い出されなかった些細な、しかし温かな記憶。色は、凍りついていた記憶を解凍し、当時の鮮やかな情景や感情を呼び覚ます力を持っていたのだ。

当時の広島には、現代の私たちと何ら変わらない、鮮やかな日常があった。庭田氏が「記憶の解凍」によって取り戻したのは、記録としての過去ではなく、確かな体温を持った人々の営みだ。記事内で紹介しきれなかった数々の写真はこちら。ぜひ、その景色を覗いてみてほしい。80年前のあの日まで続いていた笑顔や景色は、決して遠い昔話ではないと感じられるはずだ。

また、庭田氏は、自身の取り組みをドキュメンタリーとアニメーションで表現した、映画『記憶の解凍』を監督。同作は「広島国際映画祭2025」のオープニング作品に選出され、12月19〜25日には八丁座で1週間限定の広島先行公開が行われた。来年夏の上映も決まっているという。戦争の記憶を次世代へ継承する試みがたしかに広がりを見せている。

