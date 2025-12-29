ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのトランプ大統領とゼレンスキー大統領が首脳会談を行いました。焦点の和平計画で合意には至らず、協議を継続することを確認しました。

会談はフロリダ州のトランプ大統領の私邸で開かれ、終了後、2人は共同で会見を行いました。

アメリカ トランプ大統領

「とても厄介で難しい問題が2つほどあるが、順調に進んでいる。きょうは多くの進展があった」

トランプ大統領は協議の進展を強調したものの、戦闘終結後のウクライナの「安全の保証」などで隔たりがあり、和平計画の合意に至らなかったことを明らかにしました。

今後については、合意の「期限を設けない」とし、ロシアのプーチン大統領とも電話会談を続けるほか、高官による作業部会を設けて、米ロ間の協議を進めるとしています。

一方、ゼレンスキー大統領は領土問題でも合意に至っていないと明らかにし、トランプ氏もロシアとウクライナが「意見の相違を調整すべき問題だ」と主張しました。

ゼレンスキー氏は今後、数週間、アメリカ側と和平計画の協議を続けるとしていて、来年1月にワシントンで開催することが決まった両者とヨーロッパの首脳を交えた会議で「合意が得られることを期待する」と述べました。