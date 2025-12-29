犬を留守番させるときにやってはいけない防寒対策3つ

1.こたつやホットカーペットをつけておく

冬に犬を留守番させるとき、寒さを心配して暖房を入れていく飼い主さんも多いと思います。

暖房機器の種類は多く、エアコン以外にも電気ストーブや石油ストーブ、パネルヒーター、こたつ、ホットカーペット、床暖房などがあります。

エアコン以外の暖房器具はやけどや火災などのリスクがあるため、飼い主さんの留守時には必ず消すようにしましょう。

ほんの短時間であっても、犬だけが家に残っている状態のときはストーブやこたつなどは消してください。

ホットカーペットや床暖房などはストーブに比べると温度も低いため、比較的安全だと思われがちですが、長時間使用していると低温やけどを引き起こすことがあります。

低温やけどは45度程度の熱源でも、数時間皮膚が当たっていると起こる可能性があるため、ホットカーペットの上で犬が眠っている場合は注意が必要です。

また、こたつの中に潜り込む癖がある犬の場合は、酸欠などのトラブルが起こらないように、布団を上に上げておくと安心です。

2.暖房器具のコードをコンセントに差しっぱなしにする

飼い主さんが家を空けるとき、できるだけ暖房器具のコードは抜いておくようにしましょう。

こたつやホットカーペット、ストーブなどの暖房器具は低い位置にあり、電源コードも床をはっていることが多いと思います。

好奇心旺盛な犬は、目に入った気になるものの匂いを嗅いだり、口に入れて噛んだりすることがあります。

暖房器具の電源がオフになっていても、電源コード内には電流が流れています。そのため、コードを噛んで内部に達してしまったら感電する可能性があるので危険です。

そのため、犬を留守番させる部屋では、暖房器具などの電源コードをコンセントから抜いておくようにしましょう。

3.適切な寒さ対策をしない

犬は比較的寒さに強いと言われる動物ですが、犬種や年齢によっては寒さによって体調不良を引き起こすことがあります。

室内であってもかなり冷えてしまう可能性があるため、油断せずに寒さ対策をしましょう。

ストーブやこたつなどに比べて安全だと考えられるエアコンを利用して、室温調整をするようにしてください。

また、洋服を着せたりケージ内に保温性の高い毛布を置いたりして、冷えから体を守れるようにしてあげましょう。

犬を安全に留守番させるための対策

寒い時期に犬を留守番させるとき、危険だからといってすべての暖房機器を使用しないというわけにはいきません。

寒さによって体調不良を起こすこともあるため、特に子犬や老犬、シングルコートの犬種などは十分な防寒対策をする必要があります。

そこで利用したいのがエアコンです。エアコンは犬が直接触れてやけどするようなこともありませんし、温度設定をしているため必要以上に暑くなることもないでしょう。

一般的にエアコンの設定温度は20度前後が推奨されているため、犬だけで留守番する場合もそれを目安にしてください。

さらに、洋服を着せたり毛布を置いたりするのも効果的です。

また、エアコンは空気が乾燥しがちなので、犬がしっかりと水分補給できるように飲み水を十分用意しておいてあげましょう。

エアコンの風が犬に直撃しないように、ベッドやケージの場所を調整するなどの配慮をしてあげるとより快適に過ごせると思います。

まとめ

犬は暑さに比べると寒さにはやや強い動物と考えられています。

しかしながら、低い位置にいる犬は人間よりも寒さを感じやすいため、室内であってもきちんと防寒対策をすることが大切です。

暖房器具の中には使用方法によっては危険を伴うものもあるので、エアコンや洋服、毛布などを上手に活用して安全な寒さ対策をするようにしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)