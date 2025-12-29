ニューストップ > 国内ニュース > カンボジア国籍で技能実習生の男を逮捕 衝突事故を起こしたにも関わ… カンボジア国籍で技能実習生の男を逮捕 衝突事故を起こしたにも関わらず現場から逃走 ひき逃げの疑い【香川】 カンボジア国籍で技能実習生の男を逮捕 衝突事故を起こしたにも関わらず現場から逃走 ひき逃げの疑い【香川】 2025年12月29日 11時22分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今月（12月）21日、香川県三豊市の市道で車で衝突事故を起こし、車の運転手の男性にけがをさせたにも関わらず現場から逃走した疑いでカンボジア国籍の男（32）が逮捕されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「先輩が川へ放り込んだ 目を開けんのじゃ」集団リンチ受け息子（18）は亡くなった「わずか30分で動かなくなった」【少年集団暴行事件・第2話/全3話】 「まず身体検査、真っ裸にされる、すっぽんぽんに」園児2人が死亡した “甲山事件” えん罪被害者の女性「死ぬまでこのさだめを背負って生きる」【前編】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】