プロレス大賞受賞！上谷沙弥擁する「スターダム」と「0秒レモンサワー」のチェーン居酒屋がコラボした池袋東口店で実食

女子プロレス界のトップを走る団体「スターダム」が、「０秒レモンサワー」でおなじみのチェーン居酒屋『0秒レモンサワー®仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭』とコラボレーション。池袋東口店が、スターダムの世界観で演出されたコラボ店舗として2025年11月1日から2026年4月30日まで期間限定オープン。編集部イチのプロレス好き・えびすが食べに行ってきました。

店内まるごどスターダムに歓喜！されど不安も……

『0秒レモンサワー®仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭』は、仙台発の人気ホルモン焼肉店『ときわ亭』と、様々な飲食ブランドを持つGOSSO株式会社による、焼肉エンターテイメント酒場。

国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されているサワーサーバーから自身で注ぐ待ち時間0秒の新感覚飲み放題「０秒レモンサワー」が楽しめます。

池袋東口店がスターダム店に！

「スターダム」は2011年に旗揚げした女子プロレス団体。「明るく、激しく、新しく、そして美しく！輝く」を掲げ、後に世界に羽ばたく選手たちが成長しながら壮絶な試合を見せることで、あっという間に人気団体の座へ駆け上がります。

そして、新日本プロレスの親会社であるブシロードグループの仲間入りを果たすとスケールアップ。今では所属選手が40名にまで膨れ上がり、全国各地でハイレベルな試合を繰り広げています。

代表的なのは、朝のテレビ番組『ラヴィット』をはじめ、メディア露出で知名度を上げた上谷沙弥選手。今年2025年、女子として史上初めて「プロレス大賞」を受賞する快挙を成し遂げました。

大賞をとるだけあって、リングでの実績も申し分なし。ちょうど１年前に行われた12月29日の両国国技館大会で、中野たむ選手を下し、第20代ワールド・オブ・スターダムを初戴冠。１年にわたって保持しています。

その直前、2024年11月４日に獲得した他団体「WAVE」のシングル王座・Regina di WAVEと合わせて２冠王座に輝きます。同王座を2025年8月におとしたものの、翌９月に新日本プロレス管轄の第６代STRONG女子王座に輝き、再び２冠王座に。各王座の防衛戦をこの年末年始で行います。

ワールド・オブ・スターダムの防衛戦を記事公開日の本日12月29日に両国国技館で、STRONG女子の防衛戦を2026年１月４日東京ドームで実施します。

スターダムについては、旗揚げからの黎明期に雑誌でチェックしつつ、紫雷イオ、宝城カイリ、岩谷麻優の“3人娘”がしのぎを削っていた時代から定期的に後楽園ホールで観戦。ブシロード体制になってからも、会場や配信サービス「スターダムワールド」でチェックしています。

ちなみに、先ほどちょろっと名前が出た中野たむ選手と上谷沙弥選手は、この2025年に抗争がありまして……。こちらは本誌2025年11月号の裏掲示板で書いております。バックナンバーをお持ちの方はぜひそちらをご覧ください。

すみません、話がかなり逸れました。そんなスターダムによるコラボレーション店舗となる池袋東口店は、店内丸ごとスターダム仕様に変身。

内観がスターダム一色！

壁には各ユニットのロゴが描かれていて、沙弥様（上谷沙弥選手）が所属するヒール軍団「H.A.T.E.（ヘイト）」のブースには、黒い幕に第36代ゴッデス・オブ・スターダムチャンピオンの刀羅（とうら）ナツコ選手＆琉悪夏（ルアカ）選手の直筆ユニットロゴ＆サインが！

新世代の選手が組むユニット「NEO GENESIS（ネオジェネシス）」のブースには、スターライト・キッド選手、AZM（アズミ）選手、星来芽依（せいらめい）選手、天咲光由（あまさきみゆ）選手それぞれをイメージしたパネルが設置されています。

NEO GENESISのロゴとレモンサワー

ほかにも、“マッチョゴリさん”こと飯田沙耶選手の等身大パネルがあり、逆水平チョップを受けている側の顔ハメパネルがあります。

なお、こちらの内装は2026年２月から第２弾に変わる予定だそう。

さらに、店内のBGMに選手の入場テーマ曲が流れています。店についたときに流れていたのが、沙弥様（上谷沙弥）のテーマ曲！ いやぁこれがラスボス感があってかっこいいんですよ。というか、沙弥様の入場は、今男女含めて一番かっこいいと思っています。機会があれば見ていただきたい。

と、いつの間にやらお店にやってきているわけですが、席に腰を据えた際一抹の不安がよぎりました……。人気店とあって、プロレスに興味のなさそうな若者たちがわんさか。ちょっとはしゃぐのに憚れる状況になっております。

また、店内のテレビで試合映像が流れていましたが、ご案内いただいた席からはダクトに塞がれてよく見えず……。ちょっと残念ですが、気を取り直して選手のコラボメニューを食べることにします。

コラボメニューを実食！

まず頼んだのは、「舞華ママのおつまみ盛り合わせ」（879円）。スターダムのオフィシャルファンクラブでの人気コンテンツ「スナック舞華」との夢の競演。舞華ママがイチオシするおつまみは、きゅうり、ナムル、枝豆。ファイトスタイル同様、ド直球のラインナップでした。

「舞華ママのおつまみ盛り合わせ」（879円）

こちらをつまみつつ、0秒レモンサワーを飲むことに。フレーバーシロップで好みの味にできるのですが、プレーンをいただきます。

0秒レモンサワー

そうこうしているうちに、別のコラボメニューがやってきました！ 「網巻きデスマッチハンバーグ」（1099円）です。

「網巻きデスマッチハンバーグ」（1099円）。写真は焼いてから撮影したものです

こちらは、真っ赤のトマトソースがかかった網巻きのハンバーグ。ハードコアファイター“紅の狂乱娘”鈴季すず選手をイメージした一品です。網に乗せて焼けば、たちまち火が上がり、ファイアー！ って、これでは大仁田厚選手になっちゃいますね。

ファイヤーデスマッチ状態

ほかに、ホルモン等を焼きつつ、レモンサワーもぐいぐいと飲んで気づけば３杯。メインイベントに選んだのは、やはり沙弥様のコラボメニュー「闇に堕ちた不死鳥丼」（1099円）であります。

「闇に堕ちた不死鳥丼」（1099円）

もともと沙弥様は“ゴールデンフェニックス”という異名で、空中殺法を得意とする選手としてスターダムのメインストリームにいました。しかし、試合中のアクシデントで長期離脱を余儀なくされるなど、決して順風満帆ではありませんでした。

大怪我を乗り越えてまさに不死鳥のように舞い戻ってきますが、まさかの闇堕ち。コスチュームを黒に変え、ダーティーな要素を取り入れたスタイルに変身。その後の活躍は先ほどの説明通りです。

そんな黒を取り入れた焼鳥丼は、香ばしく中身はジューシー。赤い柚子胡椒のピリッとしたアクセントがポイントです。沙弥様の試合のように刺激的な味わいをもたらします。

コラボメニューを注文すると、全部で16種類あるオリジナルのトレーディングカードが１品につき１枚もらえます。

今回３品注文したので３枚ゲット。その中で、団体屈指のタッグチーム「FWC」（葉月選手とコグマ選手）が揃う奇跡が起きました。

「FWC」が揃う奇跡！

もう１枚は推しのひとり・安納サオリ選手まで当たってテンション爆上がり。最高の気分で店をあとにしました。

実は当たった順番は、コグマ選手、安納サオリ選手の順でした

今回僕は３品注文しましたが、５品注文すると希望者には抽選でお店で使用した装飾品の一部が当たるそうです。

そして、関東で５店舗、中部で１店舗の計６店舗で、2026年1月5日までコラボキャンペーンを実施。コラボメニューの内容が池袋東口店と違います。もらえるのもカードではなく、選手のマドラーがもらえます。

プロレスファン、女子プロレスファン、そしてスターダムファンのみなさんは一度足を運んでみては。

文／編集部えびす 撮影／編集部えびす、小島 昇（一部料理）

