元昌平10番「自分の席はないなと思った」。鹿島を契約満了で退団「これからも『献身・誠実・尊重』という言葉を胸に、精進していきます」
鹿島アントラーズは12月29日、須藤直輝が高知ユナイテッドSCへの期限付き移籍期間を満了し、鹿島との契約期間満了に伴い、今シーズン限りでチームを離れることを発表した。
高校時代は昌平で10番を背負い、卒業後の2021年に鹿島に加入した須藤。22年はツエーゲン金沢にレンタル移籍し、23年に鹿島に復帰。25年は高知でプレーしていた。
23歳MFは鹿島の公式サイトで「まず、J１リーグ優勝おめでとうございます」と祝福。「先輩や後輩、同期の苦難や努力をこの目で見てきていたので、自分のことのようにうれしかったです」と喜ぶ。
続けて「それと同時に、自分の席はないなと思ったのも事実です。環境を変えて奮闘しましたが、なかなか思い描いたようなシーズンにはなりませんでした」と振り返る。
「挫折した時にご飯に誘ってくれた先輩や、そっと一緒に居てくれた同期や後輩、選手第一で頼りがいのあるスタッフ、本当に素敵な仲間に恵まれました。鹿島アントラーズに関わるすべてが大好きです」
プロのキャリアをスタートさせたクラブを去る。「これからも『献身・誠実・尊重』という言葉を胸に、精進していきます。本当にお世話になりました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
