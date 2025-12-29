おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
あなたは十分に頑張っています。
隣の芝が青く見えそう。
みんなができていること、普通はもう終わらせていることが永遠にできない気がして、落ち込んでしまうかも。
でも、冷静に振り返ってみればいいのです。「あの時、ああしていれば！」的な分岐点は見つからないはず。仮に思い当たったとしても、別の道を選んでいたら、それはもうあなたではないのでは？
つまり、違いが個性で、あなたらしさということ。足りない、至らない部分があっても、それはそれ。自分らしく生き抜く決意を強めていけばいいのです。
気分転換にいいのは、遠出。
愛は、世間体が大事。役割を果たして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
