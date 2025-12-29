「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
これまでの1年とこれからの1年が交差して、不思議な磁場を生むでしょう。
忘れていた思い出がよみがえったり、これからについて希望が生まれたり、内面の変化が激しい1週間になるはず。満月がかに座にかかる1月3日前後は、家族や今後のライフスタイルについて考え直すことになるかも。心機一転、可能性を求めていきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）不足、未完成もアリでいく。
あなたは十分に頑張っています。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）人は人、あなたはあなた。
マイペースでやっていく。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）1年の計は元旦にあり。
しきたりに沿ってみて。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）穏やかな年末年始。
自分の本心が見えてきそう。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）イレギュラーなムード。
新しい“恒例”を編み出して。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）運気は尻上がり。
やるべきことは年内に。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）真逆の方向にせめぎ合いそう。
今は考えずに、お預けで。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）フットワーク軽く。
好奇心も全開で。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）大きく、広く、
目指せ、悟り！
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）セルフプロデュースのチャンス。
イメージチェンジを。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）理想は、冬ごもり。
現実は、大人気。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）仕入れタイム。
話題性豊かに。
