【2025年版】九州・沖縄エリア民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「中頭郡嘉手納町」、では1位は？
大東建託は、九州・沖縄エリア居住の20歳以上の男女8万4780人を対象に「住み続けたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜九州・沖縄版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、九州・沖縄エリア民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「街自体がコンパクトで銀行やスーパー、役場などに行きやすい」「住み慣れているから。職場が近いから」「子育てがしやすい」といった声が寄せられています。
居住者からは「徒歩圏内にスーパーやコンビニ、郵便局、銀行、病院など生活に必要なものがある」「街並みが良く、主要施設へのアクセスが便利」「環境が良くて気候も穏かで住みやすい」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
本記事では、九州・沖縄エリア民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
2位：中頭郡嘉手納町／評点65.8／偏差値71.8中頭郡嘉手納町は、沖縄本島中部に位置し、町域の多くが基地区域となりながらも子育て支援制度や定住促進施策を充実させているまちです。音楽祭など地域の文化活動も盛んで、コミュニティのつながりが評価されています。
居住者からは「街自体がコンパクトで銀行やスーパー、役場などに行きやすい」「住み慣れているから。職場が近いから」「子育てがしやすい」といった声が寄せられています。
1位：中頭郡北谷町／評点66.2／偏差値72.72年連続で1位に輝いた中頭郡北谷町は、西海岸のビーチや公園、商業施設がコンパクトに集積した魅力あるリゾート感のあるまちです。サンセットビーチ周辺の再整備が進むなど、余暇・生活利便性の両面で高い評価を受けています。
居住者からは「徒歩圏内にスーパーやコンビニ、郵便局、銀行、病院など生活に必要なものがある」「街並みが良く、主要施設へのアクセスが便利」「環境が良くて気候も穏かで住みやすい」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)