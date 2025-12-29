【2025年版】愛知県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキング！ 2位「国際センター」、では1位は？
愛知県に住む20歳以上の男女を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して10段階評価を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜愛知県版＞」の中から、駅徒歩15分以内居住の回答者が30名以上の駅を対象とした「街の幸福度 駅ランキング」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2019年・2020年の回答も含む）しています。
本記事では、愛知県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキングの上位駅をご紹介します。
居住者からは「毎日ご飯が食べれて、五体満足であり、当たり前の毎日を送れることに心から喜びを感じ感謝の気持ちでいっぱいです」「健康で、家族が幸せに生活出来ている」「仕事が出来て一般的な生活ができる」といった声が寄せられ、日常生活の安心感や健康な暮らしが幸福感につながっている様子がうかがえます。
居住者からは「とりあえずは衣食住に困らないで生活できている。家族関係も悪くなく、日常に支障があるほど健康状態が悪くない」「家族と一緒に暮らせて、おおむね健康に過ごせていること」「戸建てもあり子供にも恵まれて幸せ」といった声が寄せられ、生活基盤の安定や家族の暮らしの実感が幸福感につながっている様子がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
2位：国際センター（地下鉄桜通線）／評点74.5／偏差値76.6国際センター駅は、名古屋市中村区にある地下鉄桜通線の駅で、名古屋駅から電車で1分という利便性の高さが大きな魅力です。駅周辺には直結する地下街や商業ビルが立ち並び、日常の買い物や飲食に困らない利便性があります。徒歩圏には歴史ある商店街や市場もあり、買い物や食文化を楽しめる環境が整っています。
1位：米野木（名鉄豊田線）／評点76.0／偏差値81.2名鉄豊田線の米野木駅は、日進市に位置し、豊かな自然環境と都市機能が程よく調和したエリアです。駅周辺では新しい住宅や商業施設が増え、子育て世代を中心に人気の高い住宅地として発展しています。近隣には「愛知池」や研究開発エリアなど生活・余暇両面で楽しめるスポットがあり、伝統行事も根付いた地域コミュニティが魅力です。
