「控えめに言って似すぎw」ダルビッシュ有、長男との2ショット公開「DNAは争えませんなぁ」「イケメンくん」
サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手は12月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。元妻でタレント＆実業家の紗栄子さんが出産した長男と会ったことを明かしました。
【写真】ダルビッシュ有＆長男のツーショット
コメントでは、「道休蓮さんと…あれ、写真の主役はどっちだ？」「息子ぉぉおおおおおお！初めて見たとき美しすぎてギリシャ彫刻かと思いました」「トップガンの一場面みたい DNAは争えませんなぁ」「大人になったチビダルくん、パパそっくりのイケメンくん」「控えめに言って似すぎw」「イケメン親子！」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「イケメン親子！」「道休蓮さんと」とつづり、写真を1枚載せているダルビッシュ選手。モデルとして活躍している道休蓮さんとのツーショットです。2人ともサングラスを掛けていますが、“親子”の雰囲気が伝わってきます。
「家族で日本に帰ってきました」27日の投稿で「近年は子供達も小さく、大家族なので帰国のハードルが高かったですがだいぶ落ち着いてきたので久しぶりに家族で日本に帰ってきました」と、帰国を報告していたダルビッシュ選手。「短い期間」と明かしていますが、年末年始は日本で過ごすのでしょうか。今後も日本滞在中の写真を見せてくれるとうれしいですね。
