俳優の杉浦太陽（44）が29日、自身のインスタグラムを更新。歴代ウルトラマンが大集結した「超人会」の様子を披露した。

地球の平和を守るために戦う「ウルトラマンシリーズ」。1966年の初回放送から放送60周年を迎えた現在も多くのファンに愛されている。

2001年に「強さとやさしさを兼ねそなえたウルトラマン」ウルトラマンコスモスを演じた杉浦。「(#超人会)ウルトラセブン モロボシダンを囲う会」と題し、「森次晃嗣さんのお店#ジョリーシャポー にて、ウルトラファミリーで集いました」と複数枚の写真を投稿。

会合には、ウルトラマンセブンを演じた森次晃嗣や、ウルトラマンダイナを演じたつるの剛士など、歴代ウルトラマンを演じた豪華キャストが大集結した。再会を喜びながら、思い出話や熱い会話に話が弾んだようだ。

杉浦家には今年8月、第5子となる次女が誕生。「みんなが夢空の誕生のお祝いまでしてくれました」と感謝。「つるちゃん、出産祝いまでありがとうございます！森次さん、ウルトラアイ大事にします」とつづった。

投稿最後には、メンバーの紹介を添えながら「本当に素敵に時間になりました ウルトラの絆って、世代を超えて深まっていくなぁ」と記した。

杉浦と辻は2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空（こあ）さんが誕生。今年8月には第5子次女・夢空（ゆめあ）さんが誕生した。