「第７６回紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）

４回目の出場となったＢＥ：ＦＩＲＳＴは６人体制になってから初めての紅白で、リハーサルでは多くの窓から人影が見える背景の中で「夢中」をしっとりと歌唱した。

ＬＥＯは「ＢＥ：ＦＩＲＳＴはダンス＆ボーカルグループで、歌って踊ることが多い。今回は歌一本でやらせていただく。歌一本でもできるんだぞというＢＥ：ＦＩＲＳＴを知っていただける」と意気込みを語った。

オープニングの企画で「パプリカ」に挑戦するため、ＳＯＴＡは「がっつりかわいく踊ります。ダンスはここしかないと思って」と気合十分だ。同じ事務所から初出場するＨＡＮＡには「緊張したみたいな話はしていた。ちゃんみなさんもいるので、新鮮な紅白になるのは今から感じている」と期待している。

カメラマンから「カッコいいポーズ」を求められた６人は「やってやるぜ、みたいな」（ＭＡＮＡＴＯ）と拳を握ってファイティングポーズ。本番に向けて、臨戦態勢は整っている。

ＳＯＴＡはこの１年を「ドームツアーから始まって、ワールドツアーをやって、グループとしてすごく成長がはかどった年なので」と回顧し、「ホントにいい年だったので、最後に『夢中』でＢＥ：ＦＩＲＳＴとしていい形で締めくくれる、見てくださっている方といい年末を過ごせたらなと思います」と話した。

ＳＨＵＮＴＡは「すごい挑戦的な１年だったなと感じております」と振り返った。

来年に向けて、ＳＯＴＡは「来年はクリエーティブをもう一回見つめ直そうという話はすごいしている。全てに感謝する気持ちで歌って、来年からはよりアーティストとして、クリエーティブも考えられるグループとしてスタートが切れたら」と抱負を述べ、スタジアムライブに向けても「スタジアムもクオリティーを求めたステージにできると今から思っている」と自信を漂わせた。

毎年、今年の漢字一文字を答えるのが恒例のＲＹＵＨＥＩは「漢字一文字のＲＹＵＨＥＩです。毎年お答えさせていただいていて、僕自身もすごく考えてきておりまして、発表しますと、今年の漢字一文字は、合唱の『唱』で」と発表。「ＮＨＫさんで、僕たちの楽曲で『空』という楽曲をＮＨＫ音楽コンクールでやらせていただいて、その時も合唱だったり、今年の大きなイベントの一つ。今年のＢＥ：ＦＩＲＳＴを象徴する漢字一文字にふさわしいと思いました」と理由を説明した。