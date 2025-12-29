テレビ朝日系「M−1グランプリ2025 アナザーストーリー」（午後10時30分）が28日、放送された。第21代王者に輝いた、たくろうの優勝舞台裏が明かされた。

番組では、たくろうの2人が18年に準決勝進出後、スランプに陥った苦悩などが明かされた。そしてネタ作成者の赤木裕が今年手応えをつかめそうと自信を持って語っていたのが1本目で披露した「リングアナ」の漫才だった。結果、2位で最終決戦に進出。最後は9票中8票を集め、圧勝した。

番組の最後、優勝した、たくろうの2人は大阪・難波にある、よしもと漫才劇場に凱旋（がいせん）。エレベーターの扉が開くと、大阪吉本の戦友たちが熱烈に拍手、歓声で向かい入れてくれた。きむらバンドは華山にこらすと熱い抱擁を交わし、2人は号泣。にこらすは「すごい…」と言って次の言葉が継げなかった。

X（旧ツイッター）では、「最後のにこらす良かったなぁ」「ガーーさすがににこらすの涙で泣いてしまったアナザーストーリー」「ここのにこらすときむバンが1番最高やった」「にこらすさんが大泣きできむらバンドさん迎えててわー！ってなった」「アナザーストーリー、最後に『にこらすの涙』あってやばい」などと書き込まれていた。

◇たくろう 赤木裕（あかぎ・ゆう）は1991年（平3）10月24日、滋賀県大津市生まれ。NSC（吉本総合芸能学院）大阪校37期。趣味は野球、空手。きむらバンドは1990年（平2）1月28日、愛媛県松山市生まれ。NSC大阪校36期。趣味はボートレース、ドライブ、ギター、ベース。16年3月9日にコンビ結成。コンビ名はそれぞれが大ファンの木村拓哉（きむら）とイチロー（赤木）からとっている。吉本興業所属。24年第54回NHK上方漫才コンテスト準優勝。