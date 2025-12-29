【森永卓郎さんに相談】「新NISAで海外の株買ってます」→「2つのリスクがあります。さらに株を買うこと以上に難しいことがあります」【インタビュー】
ダ・ヴィンチWebで連載していた『モリタクさんの「お金の話」もりだくさん！』があんじゅ先生(@wakanjyu321)の手によってコミカライズ。舞台は、メイドカフェ「森盛」。お金に悩める相談者たちが森永卓郎さんに助けを求めて、今日も扉を叩く。お金の悩みは人生の悩み…森永卓郎さんの回答に、あなたの人生も救われるかも…!?
1.2024年1月から新NISAの制度が始まりました。株式投資によって発生した利益に対する税金が免除される制度ですが、その上限額が大きくなり、より投資をする人が増えたように感じます。ただそのうち多くの人が日本株ではなく海外の株を買っているのが現状です。
森永さんは海外投資に関して「2つのリスクがある」と話されていました。ひとつは、半導体企業がけん引するバブル的な急上昇。もうひとつは、1ドル157円（2025年11月現在）が円高に振れることによる、円換算での評価額が下がること。2008年のリーマンショックの時には、株価が10分の1に下がり、さらに円高が進み、株価は概算で94％も値下がりしてしまったのです。100万円が6万円になる計算ですね。
漫画担当のあんじゅ先生は、現在、どのような資産運用をされていますか？
あんじゅ先生：NISAに月５万円、iDeCoに月６万円しております。６年くらい前から金額を徐々に上げてやっています。
2.資産運用をする上で気をつけていることを教えてください。
あんじゅ先生：無理なく、忘れてるくらいの金額を投資する。期間を長くする。
3.株式投資は、買うタイミングよりも売るタイミングの方が難しい、という考え方、確かにその通りだと思いました。株式投資の思い出（嬉しかったこと、辛かったこと）などあれば教えてください。
あんじゅ先生：株を教えてくれる人がいて、教えてもらった個別株をすぐ買わなかったらすごく怒られた。
毎日上がったり下がったり、ずっとチャートをみてタイミングを見極めるなんて私にとって苦痛で仕方ありません。
株が好きな友達から、使わない株主優待をもらってちょっと優雅な時を過ごすぐらいでいいです。うどんの食事優待券をいただき親と一緒にランチしました。美味しかったし楽しかったなぁ。
4.お金について悩んでいる読者さんに一言お願いします。
あんじゅ先生：社会に出てから気づきましたが、目の前のお金が増えるのは嬉しい。ですが、いちいち考えて悩んで難しいことを勉強してお金について考えたくない……というのが私のお金の向き合い方です。
月5万円多く稼いでも、月５万円無駄遣いしたらゴロゴロして何もしないのと一緒。iDeCoとNISAに勝手に貯金から引き落としてもらうようにして、数年経って「わ〜複利もあるし勝手に増えている」と喜ぶだけにしてます。
