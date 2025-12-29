男性ダンスボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。

４年連続４回目の出場で、ドラマ主題歌としてヒットした「夢中」を披露する。ＬＥＯは「ダンス＆ボーカルグループということで歌って踊ることが多いんですけど、今回は歌１本でやらせていただきます。歌だけでも見せられるんだぞというＢＥ：ＦＩＲＳＴをたくさんの方に知ってもらえたらうれしいです」と意気込みを語った。

この秋にＲＹＯＫＩがグループを離れ、６人体制となってから初めての紅白となる。ＳＯＴＡは「ドームツアーから始まって、ワールドツアーと結構、ライブが多い年で、ＢＥ：ＦＩＲＳＴとしてグループとして成長できた年だったと思う。良い形で締めくくれて、見てくださっている方と一緒に過ごせれば」と語った。

紅白ではオープニング企画の「放送１００年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加する。ＭＡＮＡＴＯは「がっつりかわいく踊ります」と宣言。「歌を披露する機会が多いので、ダンスは、ここしかないと思って、かわいく踊らせていきたいと思います」というと、ＬＥＯは「まだ何にも俺ら聞いていない」と言うと、ＭＡＮＡＴＯは「せめてオレだけはかわいく」と話し、笑わせた。