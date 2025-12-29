IVEウォニョン、ミニ丈×レースタイツから美脚スラリ「圧巻のスタイル」「女神級の美しさ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が12月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツにレースタイツのコーディネートを披露した。
ウォニョンは、ニット帽にムートンコート姿やグレーの雪の結晶柄のニットにスウェットパンツ姿など、冬のコーディネートを複数枚投稿。アニマル柄のファージャケットにショートパンツを合わせたコーディネートでは、レースタイツにブーツを履き、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「どれも可愛すぎる」「女神級の美しさ」「眼福」「圧巻のスタイル」「見てるだけで幸せになる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
