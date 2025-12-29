新川優愛、ミニ丈×タイツで美脚見せ「32歳になりました」人気女優からのプレゼントコーデ披露
【モデルプレス＝2025/12/29】女優でモデルの新川優愛が12月28日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告し、プレゼントのトレーナーとショートパンツの姿を公開した。
【写真】1児の母・32歳美人モデル「脚がすごく綺麗」ミニ丈タイツコーデ
新川は「32歳になりました」と12月28日に誕生日を迎えたことを報告。「＃結城モエちゃんからセサミストリートのトレーナーをいただきました」と記し、女優の結城モエからのプレゼントの「SESAME STREET」のキャラクターがプリントされたトレーナーと黒のショートパンツ姿を公開し、タイツを履いた美しい脚を見せた。
この投稿に、ファンからは祝福の声が続々と届くとともに、「トレーナー似合ってる」「コーデ可愛い」「素敵な1年に」「脚がすごく綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
