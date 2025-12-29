【紅白リハ2日目】郷ひろみ「紅白」出演は今年最後に「歌への情熱は決して褪せない」
【モデルプレス＝2025/12/29】歌手の郷ひろみが29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
今回『2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−』を披露する郷。報道陣からの質問の前に「その前に僕から」と前置き「今回をもって一区切り付けたいと思っています。僕が出演させていただくことでそういう機会をいただいた皆様、そしてそれを応援してくださった皆さんに心から感謝いたします」と伝えた。
紅白のステージは「成長できる場だったなというふうに思います」と振り返り「これからは若い方たちが同じような気持ちで挑戦していただきたいな、いつも応援していきたいなと思います。それが僕にできることかなと思います」と理由を説明していた。今年のステージは「僕らしく楽しいステージにしたい」と笑顔を浮かべた。
今後の活動については「僕自身が終わるわけではなくて」と断言。「歌への情熱は決して褪せないので。自分の中で紅白は今年最後で区切りをつけても僕の情熱は全く消えないのでファンの皆さんと一緒に思い出を作っていきたい」と語っていた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
