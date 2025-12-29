松井愛莉、美肌輝く温泉ショット公開「色気ある」「美しい横顔」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】女優の松井愛莉が12月28日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開した。
【写真】29歳人気女優「色気ある」貴重な入浴ショット
松井は「NHKBSP4K『歩いてしか行けない絶景の秘湯』出演します！」と28日に放送された番組への出演を報告。髪をアップスタイルにして温泉に胸の上までつかっている横からのショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な写真」「肌がすごく綺麗」「気持ちよさそう」「美しい横顔」「色気ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳人気女優「色気ある」貴重な入浴ショット
◆松井愛莉、入浴ショット公開
松井は「NHKBSP4K『歩いてしか行けない絶景の秘湯』出演します！」と28日に放送された番組への出演を報告。髪をアップスタイルにして温泉に胸の上までつかっている横からのショットを公開した。
◆松井愛莉の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な写真」「肌がすごく綺麗」「気持ちよさそう」「美しい横顔」「色気ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】