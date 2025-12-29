夫候補に昇格！彼女を感心させる「家デートでの振る舞い」９パターン
その人の素が出やすい「家デート」ほど、将来の夫婦生活を連想させるシチュエーションはありません。未来の夫候補として合格点をもらいたければ、どんな行動に気を付けるといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「夫候補に昇格！彼女を感心させる『家デートでの振る舞い』」をご紹介します。
【１】帰る前に「今日はありがとう」「おいしかったよ」と改めて感謝を述べる
「必ずお礼を言ってくれるから、そのたびに惚れ直してます（照）」（20代女性）というように、最後に感謝を伝えるよう心がけると、ゆっくりと絆が深まっていきそうです。「毎回言わなくても…」などと横着せず、きちんと言葉にして気持ちを表しましょう。
【２】手料理をごちそうになったお返しに、後片付けを一手に引き受ける
「自分ができる家事を率先してやってくれそうで、安心した」（20代女性）というように、なんらかの形で「家事をする意欲」を見せることも大切でしょう。家事全般が苦手でも、「やり方を教えて」などと積極的な姿勢を示せば、喜んで協力してもらえそうです。
【３】「自分の部屋にいるより居心地いいなあ」と心の底からくつろいでみせる
「私の部屋で彼氏がリラックスしてると、こういう波長が合う相手って大切だなあと思う」（20代女性）というように、彼女と過ごすことで癒されるなら、その気持ちをそのまま体現するとよさそうです。ひたすらダラダラしてウザがられないよう、活動にメリハリはつけましょう。
【４】「うまい！」「ごちそうさま」と出された料理をおいしそうに平らげる
「この人のために料理上手になりたいなと思った」（10代女性）というように、自分の手料理を喜んで頬張る彼氏を見て、幸せな気持ちになる女性は多いようです。味つけへの注文は、「甘すぎる？」などと聞かれたときに答えるくらいにとどめましょう。
【５】食事を作ってもらっている間に、箸や取り皿を並べたりして食卓を整える
「お箸を頼んだだけで全部セッティングしてもらえて、感激した」（20代女性）というように、フットワークの軽さを見せつけて、快適な結婚生活をイメージさせる方法です。ただし、なにをどうしたらいいのかが分からなかったら、勝手に事を進めるのではなく、その都度指示を仰いだほうがいいかもしれません。
【６】トイレを使う前には「借りるね」と一言断り、使用後は便座を元に戻す
「こうやって気を使い合えば、生活習慣の違いもなんとかなるのかも…と希望が湧いた」（20代女性）というように、トイレの使い方が彼女のお眼鏡にかなうと、同居へのハードルが一段下がりそうです。面倒でも彼女のためにがんばりましょう。
【７】玄関で靴を脱ぎ散らかしたままにせず、きちんと揃えて隅に置く
「私が改めてしつける必要はなさそう…とホッとした（笑）」（20代女性）というように、靴の脱ぎ方を見て、彼氏への評価をアップさせた女性もいます。うっかり忘れないよう、自宅でもきれいに脱いで習慣にしてしまいましょう。
【８】通い慣れた部屋であっても「お邪魔します」と挨拶してから入室する
「『いってきます』『ただいま』をちゃんと言う夫になりそうで、いいなと思った」（10代女性）というように、「お邪魔します」の一言があると、かなり好印象のようです。他人行儀になる必要はありませんが、親しい仲でも礼儀はわきまえたいものです。
【９】訪問前に「なにか買って行くものはない？」とお伺いを立てる
「よく気がつく夫になってくれそう、と期待が膨らんだ」（20代女性）というように、「不足している日用品などはないか」と尋ねてから向かうと、「気が利く」と感心してもらえそうです。気まぐれに言うのではなく、訪問するたびに声を掛けるのがポイントでしょう。
結婚生活を彷彿とさせる家デートで好印象を残して、彼女の心を射止めましょう。（安藤美穂）
