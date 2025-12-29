大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。

１９年ぶりの出場となるＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥは「イケナイ太陽」を披露する。７月に同曲の新しいミュージックビデオを公開し、リバイバルヒット。平成を彩った熱い名曲でステージを大いに盛り上げる。

リハーサルを終え、ＲＹＯは「非常に久しぶりに出演させていただけるので、自分たちの良さを出せるように頑張りたいなと思います」と決意。久しぶりの大舞台に「我々、（過去に）中継という形でしか参加してこなかったので、改めてスタッフさんとか規模感を目の当たりにして初出場くらいの気持ちで非常に緊張しています」と背筋を伸ばした。

「イケナイ太陽」のリバイバルヒットについて「素直にうれしいのが前提にある。チームに若いスタッフも入ってきたりして、その人たちの思いを背負いながらやってきたので感謝の思いもある」としみじみ。以前の歌をもう一度押し出すことに葛藤もあったというが「スタッフのおかげで勇気を持って出られた。チームみんなで紅白歌合戦をやりたいです」とうなずいた。