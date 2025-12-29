西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）が２８日（日本時間２９日）、関係者を通じてスポーツ報知の取材に応じ、「現在ロサンゼルスで代理人と共に提示された多数のオファーについて交渉中です。複数のチームと面談しております」とコメントした。

今オフの移籍市場で先発投手の目玉の１人となっている今井。４５日間の交渉期限は、米東部時間で１１月１９日の午前８時（同午後１０時）にスタートし、来年１月２日の午後５時（同３日午前７時）まで。当初、今井争奪戦にはヤンキース、パドレスなど１０球団前後が参戦しているとされていた。

そんな中、今井は１１月２４日にテレビ朝日系「報道ステーション」で放送されたインタビューで「（ドジャースには入るより）僕は倒したいですね、どうせだったら。もちろん大谷（翔平）選手、山本（由伸）選手、佐々木（朗希）選手と一緒にプレーするのも楽しそうだと思いますが、ああいうチームに勝ってワールドチャンピオンになることは自分の人生にとって一番価値がある」と“打倒ド軍”を宣言。これをＭＬＢ公式サイトなどが報じるなど大きな注目を集めた。今月上旬には米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者が「ヤンキース、メッツ、フィリーズが有力だ」と３球団の名前を挙げたこともあった。

各球団の監督、ＧＭ、代理人らが集結して移籍交渉を行うウィンターミーティングの開催中だった９日（同１０日）、取材対応した今井の代理人を務めるＳ・ボラス氏は「彼に興味を持つ球団は多く、我々は交渉を前に進めている」とし、具体的な球団の数は明かさなかったが、「今井に興味がない球団があるだろうか。この会議の後で、今井とスケジュールを練る」と明かしていた。

その後はヤンキース、カブスが有力とされる中、１９日（同２０日）にはヤンキースのブーン監督が現地インタビューで「今井とは面談したのか、もしくはその予定は」と問われ、「面談はしていない。今後も分からない」と発言したことなどで、カブス優勢の見方が強まっている。６年総額１億５０００万ドル（約２３５億円）規模の大型契約も見込まれている日本の剛腕は、果たしてどんな決断をするのだろうか―。