『少し愛して、なが〜く愛して』──わずか15秒のウイスキーのCMに出演し一世を風靡した女優・大原麗子さん（享年62）。衝撃の孤独死から16年、2025年11月には『アナザーストーリーズ 運命の分岐点』（NHK BS）で彼女の特集が組まれるなど、今なおファンを魅了し続けている。

デビュー以来、数多くの映画、ドラマ、CMに出演。華やかな芸能生活を送るなか、私生活では人気俳優、歌手との2度の結婚・離婚を経験した。晩年はもともと患っていた「ギラン・バレー症候群」が再発したとして、女優業を休止せざるを得なかった。リハビリに励んでいたが、2009年8月6日に世田谷区の自宅で死亡しているのが発見され、孤独な最期を迎えた。

「昔から強い人でした」と語るのは大原さんの2歳下の実弟・政光氏だ。生きていれば79歳…… NEWSポストセブンの取材に同氏が女優として生きた大原麗子の半生、そして壊れていく姉の様子などについて明かした。【前後編の前編】

「亡くなってからもメディアが取り上げてくれて、今日まで続いている感じです。改めて女優・大原麗子という存在の大きさを感じています。小さい時に両親が離婚して、姉がデビューして自宅を出ていくまで、一緒に過ごしたのは約10年ほど。家族でしたが、女優として活躍していく様子を横目で見ているような感覚でした」

1980年代、サントリーのウイスキー『サントリーレッド』のCMに出演した大原さん。愛する夫に振り回されながらも、健気に尽くす女性を演じて話題に。CMはシリーズ化され、キャッチフレーズ「少し愛して、なが〜く愛して」は長年にわたり親しまれた。CM出演以降、大原さんは『お嫁さんにしたい女優』ランキングの上位に名を連ねるように。

「姉の魅力は、あのウイスキーのCMを見ればわかるんじゃないですかね。あれは素の大原麗子そのもので、演技じゃない。

監督から『自分の好きなようにやってみて』と言われて、あのようなCMになったそうです。それが見ている人に伝わった。亡くなった後に映画やドラマの再放送を観て姉のファンになった人も多いんですよ」

私生活では1973年に俳優の渡瀬恒彦さん（享年72）と結婚も5年後に離婚。1980年には歌手の森進一（78）と再婚したが長くは続かず、4年で破局を迎えた。

「森さんとの結婚から2年後に、姉は森さんとの子どもを身ごもりました。しかし、『お腹が大きくなると撮影ができない』と、女優業への影響を心配して自分の意志で中絶してしまった。女優としての人生を選んだのです」

唯一無二の女優として作品にその名を刻んでいく大原さんだったが、30代の頃から「ギラン・バレー症候群」を患い、闘病しながらカメラの前に立ち続けていた。政光氏は「姉は亡くなる2〜3年から躁うつ病になっていた」と明かす。

「彼女からの昼夜を問わずかかってくる電話に悩まされていました。私だけでなく、親友やスタッフ、石井ふく子さん（99）らにも電話していたようです。

病気で仕事が思うようにならないこともあり、不平不満を語って精神的にもかなり荒れていました。こだわりが強く『主役じゃないと嫌』と断って、いくらお金を積まれても気に入らない仕事はいっさいしませんでした」

女優として受け入れられなかった理想と現実のギャップ。大原さんの生活は経済的に苦しくなっていったという……。

「当時は深夜のテレビ通販番組が流行り、多くのタレントさんが出演していました。もし仕事を引き受ければ食べるのに困らないくらいのギャラはもらえたはずなのに『絶対やらない。私は女優だから、イメージを守りたい』と頑なでした。

大河ドラマも多数の作品に出演しましたが、1週間のうち4日間スケジュールが取られると、他の仕事はできなくなります。しかも姉は自ら、メイクさんをはじめ、スタッフを雇っていたので、赤字になることも少なくありませんでした」

政光氏によると、当時話題だったアニメ監督の作品から声優としての出演オファーもあったが、大原さんは『私は声優じゃないから』『自分の信念を曲げたくない』と、断ったという。それほど女優としてのこだわりやプライドが強く、"生涯女優"を貫こうとしていた。

そして、運命の日が訪れてしまう。2009年8月6日──世田谷の自宅で変わり果てた姿の大原さんが発見された。女優復帰を目指していたなかでの無念の死だった。

続編では、政光氏が姉を部屋で発見したときの情景、税金を滞納していた晩年の生活、苦渋の決断だった豪邸売却などについて語っている。

