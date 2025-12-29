お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が26日配信のABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲスト出演。“エセパチンカー”芸人として大物芸人を実名告白した。

同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。番組ではパーラー設定のため、見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光の森田哲矢、東ブクロの3人が社員で、瀧山あかねアナがバイトという役を務めている。

この日はパーラーカチ盛りが誇るパチンコ有識者たちがパチンコ界で勝ち上がるために芸人をガチコンサルする企画が配信された。

その中で、18歳の頃からのめり込み、必勝法詐欺で10万円を失うほどの失敗を経験しながらも、長年パチンコを愛し続けて「芸人界No.1のパチンコ愛」とアピールした栗谷。

「エセパチンカーとは違う。芸人でもたまにいるじゃないですか。パチンコ番組やってるけどそんなに好きじゃないだろみたいな奴いるじゃないですか」と苦言を呈した。

見取り図・盛山から「特定の誰かいるんじゃないですか？」と聞かれると、栗谷は「NON STYLEの井上さんとか…」とかすれるような小声で実名告白した。

スタジオが騒然とする中で、盛山は「個人の見解ですからね！」とフォローした。

栗谷は“エセパチンカー芸人”と指摘するポイントとして「熱くなるポイントで雑談したり、ああいう人たちがパチンコ番組を持てているのに、自分が持ててないのが悔しすぎる」と説明した。