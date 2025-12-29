大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、19年ぶり3度目の出場のバンド「ORANGE RANGE」が囲み取材に応じた。

ORANGE RANGEは今年、「平成あるある」で再ブームを巻き起こした。19年ぶりの紅白で代表曲「イケナイ太陽」を披露する。

RYOは「非常に久しぶりに出演させていただくので、自分らの良さを出せるように頑張りたいと思います」と意気込み。リハーサルを終え、「中継という形でしか参加したことがなかったので、改めてNHK紅白歌合戦の規模感を目の当たりにして初出場くらいの気持ちで非常に緊張しています」と話した。

「イケナイ太陽」の再ブームに「素直にうれしい」とした上で、「またこの曲をやるのかと前向きにすぎにはなれなかった」と当初の思いを吐露。「素晴らしいチームの思いを感じながら勇気を持って出られたので、そういうのがうれしかったです」と心境の変化を語った。

「会場の熱量を上げられるように頑張りたい」と意気込んだ。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。