【紅白リハ】ILLIT・IROHA、けん玉チャレンジに自信 “パプリカポーズ”に報道陣も笑顔
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
2回目の出場となる5人組ガールグループ・ILLITがリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【全身ショット】美脚も…“NOT CUTE ANYMORE”なブラックコーデなILLIT
ILLITは「Almond Chocolate」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加し、IROHAが三山ひろしのステージで行われる「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」に挑む。
けん玉への挑戦を控えるIROHAは「かなり緊張しているのですが、時間があるときにずっと練習していたので、頑張りたいと思います」と気合十分。「小学生の時に教室ではやっていたので、自信はあります。自信をもって頑張ってやってみたいです」と語った。
続けて、IROHAは「パプリカ」についても「昨年もみんなで練習していたものなので、今回も楽しみながらパフォーマンスを披露したいなと思います」とコメント。WONHEEが、かわいらしいパプリカダンスのポーズを決めると、それがメンバーに伝わっていくなど、ほっこりとした一幕も。報道陣からも「かわいい！」という声が上がり、笑顔があふれた。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
