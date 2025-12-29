2022年に失語症と診断されて俳優業を引退したブルース・ウィリス氏（70）の妻でモデルのエマ・ヘミング（47）が、前頭側頭型認知症と闘う夫とのクリスマスの過ごし方について、「クリスマスは今、以前とは違って見える」と複雑な思いをブログにつづった。

16年間連れ添うウィリス氏が前頭側頭型認知症であることを引退の翌年に公表したヘミングは、「認知症になってもホリデーは消えるものではなく、変化していくものだと学んだ。その変化は辛いものだが、同時に新しい伝統や穏やかな喜び、そして今もなお深く大切なつながりを生み出す余地も与えてくれる」と心の内を吐露。

かつては当たり前だった伝統行事が今では多くの計画を必要とすると明かし、「かつてはシンプルな喜びをもたらしてくれた瞬間が、悲しみの網に絡み合ってやってくることもある」「認知症はそうした記憶が消えるわけではない。でも、過去と現在の間に隙間が生まれる。そしてその隙間は痛みを伴うことがある」などとつづった。

かつてのウィリス氏はクリスマスが大好きで、パンケーキを作り、子どもたちと雪遊びをして過ごした思い出は「特に胸が締め付けられる」と振り返り、「クリスマスの飾りと格闘したり、かつてブルースが担っていた仕事をこなしながら、ついつい彼の名前を呪ってしまうことがある。彼に腹を立てているわけではなく、かつて彼がクリスマスの季節を率いていた姿が恋しいから」と記した。

今年のクリスマスも家族でプレゼントを開けて、自身が作ったパンケーキで一緒に朝食を食べ、過去の思い出を大切にしながら新しい思い出を作っていると述べ、「喜びは悲しみを打ち消しません。悲しみは喜びを打ち消しません。両方が存在するのです」とつづった。

ヘミングは今年8月に出演した米ABCテレビの特別番組の中で、2人の娘たちのために24時間体制で医療チームによるケアを受ける夫と別居生活を送っていることを告白して話題を呼んでいた。（千歳香奈子）