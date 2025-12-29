年末年始は帰省の絶好のタイミングです。普段なかなか会えない実家の家族との再会を楽しみにしている人も多いでしょう。ただ、久々の帰省が楽しいだけのイベントで終わるとは限りません。山粼裕佳子CFPが過去に受けた相談をもとに一部を改変し、成人した子と親の“避けては通れないイベント”の対策を解説します。

まさか…父から告げられた「想定外の報告」に絶句

佐々木一茂さん（仮名・39歳）はIT系の企業に勤務するサラリーマン。大学卒業までは実家のある埼玉県で暮らしていましたが、就職を機に都内で一人暮らしを続けています。結婚はしていません。

4年前に母が亡くなり、埼玉の実家には現在、父の隆さん（仮名・68歳）が一人で暮らしています。一茂さんは父のことが気がかりではあるものの、まだ60代と若く昔から病気一つしない元気な人だったので、仕事の忙しさにかまけて、ここ数年、実家に帰省するのは年末年始のみとなっていたそうです。

昨年の暮れのこと。一茂さんは仕事納めのあと実家へ直行、久しぶりに父と食卓を囲みます。

リラックスした雰囲気のなか、父がおもむろに「ある告白」を始めたのです。

「実はな、母さんが亡くなってから物忘れがひどくなって……思い切って半年前に病院を受診したんだよ。そしたらな、認知症の初期段階だって診断されたんだ」

「えっ……」

父の突然の告白に、思わず言葉を失う一茂さん。

「全然そんな風に見えないけど……」

そしてさらに、父の隆さんは話を続けます。

「これから症状が進むと、生活に支障が出ると思うんだよ。だから、いまのうちに成年後見人制度を利用しようと思う」

詳しく聞くと、手続きはすでに進めているとのこと。

「なんで、先に俺に相談してくれなかったんだよ」

責めるように一茂さんが問うと、父は「お前には負担をかけたくないからな。自分で判断できる今のうちに決めておきたかったんだ」と寂しく微笑んだのでした。

父が息子に告げた「今後のプラン」

隆さんによると、一人暮らしが困難になったときに入る施設も決めているし、入居資金の確保もできているとのこと。自分の死後に資産が残れば一茂さんに渡ることになるが、それまでの資産の管理一切は成年後見人に任せるといいます。

一茂さんはまさかの事実に頭の整理が追いつかず、呆然としてしまいます。また同時に、自分が父と密に連絡を取っていれば、もっと早く父の異変に気づけたかもしれないと、自責の念にも駆られていたのでした。

成年後見人制度とは

成年後見人制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの種類があります。成年後見人の主な役割は、被後見人の財産管理、身上監護、法的手続きです。

厚生労働省によると、成年後見制度の利用者数は増えています。令和6年12月末日の利用者数は253,941人でした。そのうち任意後見を利用した人の割合は2,795人（1％強）ですので、99%は法定後見の利用者ということになります。

任意後見制度とは

任意後見では、自分の判断能力が衰えたときに「サポートしてほしい人（任意後見人）」「サポートしてもらいたい内容（任意後見契約）」を自分の意志であらかじめ決めておくことができます。

判断能力が低下した際に家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、任意後見人によるサポートがスタートします。

法律上の欠格事由に該当していなければ、誰でも任意後見人になることができます。親族や友人、知人でも可能ですが、本人と年齢が近ければ同じスピードで老いること、また、近親者の財産管理は相続がらみでトラブルになりやすいことも考えて人選を慎重に行いましょう。

なお、法律関係や福祉関係などの専門職の人に依頼することも可能です。

法定後見制度とは

法定後見は、すでに判断能力が十分でない人に対して、家庭裁判所が後見人を選任してサポートする制度です。後見の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。

法定後見には本人の判断能力の程度に応じて能力低下の軽い順に「補助」「保佐」「後見」と3つの型があります。

任意後見と同様に、法律上の欠格事由がなければ誰でも法定後見人になれますが、基本的には弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの専門職から選ばれます。

佐々木親子のその後

しっかり者の隆さんは、自身の認知症が進み判断能力が低下することに備えて、あらかじめ任意後見制度を利用することにしました。

本来であれば子どもが担う役割を第三者へ委ね、息子の一茂さんに迷惑をかけたくないとの配慮からの行動でした。

しかし、一茂さんは父のその気遣いに一抹の寂しさを感じています。成年後見人制度を利用するにしても事前に相談して欲しかった、不安に思っていることを話して欲しかったと、自分の無力さに落ち込んでいます。

とはいえ、認知症の初期段階と診断された父の様子は気がかりです。今後はできるだけ密に連絡をとって父の話し相手となりサポートしていきたいと考えているということでした。

親が認知症になる前にやっておきたいこと

親の認知症などへ備えるべきことは、医療や介護への意思表示、老後の住まい、親名義の財産管理など、本人の意志を確認しておくことです。

また、認知症の初期症状が疑われる場合には、早めに専門医を受診させるようにしましょう。

介護で大切なことは、本人の気持ちや考えを尊重することです。ただし認知機能が低下してからでは、本来の親の意向に添えないことも考えられます。直接会えないとしても、日ごろより密なコミュニケーションを心がけましょう。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表