²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÏ²Èñ¤Ë·ãÅÜ¡Ä½ÏÇ¯Î¥º§·è°Õ¤â¡¢·üÇ°¤Ïºâ»ºÊ¬Í¿¡Ö2Ê¬¤Î1¥ë¡¼¥ë¡×¤ÎÌäÂê¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ®¿Í¤·¤Æ¤ª¤êÍÜ°éÈñ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£ÅÙ¤ÏÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸³è»ñ¶â¡×¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×¤ÎÌäÂê¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉ×¤¬Ï²Èñ¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¡¢½ÏÇ¯Î¥º§¤Ë¤ª¤±¤ëºâ»ºÊ¬Í¿¤Î¼Â¾ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÈªÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡¢ËÌÈªÁÇ±ä»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½ÏÇ¯Î¥º§¤ÎÆÃÄ§¡Ä¡Öºâ»ºÊ¬Í¿¡×¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á
½ÏÇ¯Î¥º§¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³§ÍÍ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÏÇ¯Î¥º§¤ÎÁêÃÌ¤ä»ö·ï¤Î·ï¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Î¥º§¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ»ö·ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¸À¤¦¡¢»ä¤â¼è¤ê°·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÏÇ¯Î¥º§¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¼«ÂÎ¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾Êý¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ¸¢¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÞ½õµÁÌ³¡ÊÌ±Ë¡752¾ò¡Ë¤ò¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉé¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤¬º£¸å¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸³è¾ì½ê¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¼¤¦ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê¶Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Òºâ»º¤Èºâ»ºÊ¬Í¿¡ÄÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëºâ»º¡¦¤Ê¤é¤Ê¤¤ºâ»º
A¤µ¤ó¤ÏºÊ¤È¤Î·ëº§¤¬30Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦50Âå¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëºÊ¤ÎÏ²Èñ¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¡¢Î¥º§¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í£°ì¤Î·üÇ°¤Ïºâ»ºÊ¬Í¿¤Ç¤¹¡£¤â¤·A¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤Îºâ»º¤â¡¢Ï²Èñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿ºÊ¤Ø¤Îºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ï¡¢ÆÃÍºâ»º¤ò½ü¤¡¢É×ÉØ¤¬º§°ùÃæ¤Ë·ÁÀ®¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÂ¶â¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ëºâ»ºÅª²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëºâ»ºÁ´¤Æ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¼Òºâ»º¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍÂ¶â¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤ËÊ¬Í¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î²ñ¼Ò¤Îºâ»º¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤Îºâ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î²ñ¼Ò¤Îºâ»º¤Ïºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤âÊ¬Í¿¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤Ï³ô¼°¤ä»ýÊ¬¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤ä»ýÊ¬¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Îã³°¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Îºâ»º¤¬¸Ä¿Í¤Îºâ»º¤ÈÆ±»ë¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Îºâ»º¤òºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¢¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎã³°Åª¤Ê»öÎã¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾Êý¡¢·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤ä»ýÊ¬¤ò¿Æ¤«¤éÁêÂ³Åù¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î³ô¼°¤ä»ýÊ¬¤ÏÆÃÍºâ»º¤È¤Ê¤ê¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÍºâ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²¿½½Ç¯¤âÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¾Úµò¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁÛÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Òºâ»º¤Î¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¬Í¿¡×¤È¡ÖÙæ¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¼¡¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Î¸¶Â§Åª¤Ê½èÍý¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿³ô¤Î³ô¼°¤ò¤É¤Î»þÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤·¤ÆÊ¬Í¿¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¡ÊÂçÈ¾¤ÏÊÌµï»þ¡Ë¤Î³ô¼°¤ò¡¢¶¨µÄ¤äºÛÈ½»þ¤Ç¤Î»þ²Á¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áè¤¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¡¤¤¤Ä¤Î»þÅÀ¤òºâ»ºÊ¬Í¿¤Î´ð½à¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¢³ô¼°¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£
¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÏÇ¯¤ÎÉ×ÉØ¤À¤ÈÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê²á¤®¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤ÇÊÌµï¤·¤¿¤Î¤«¤âÉÔÌÀ¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¡¢Ä¹´ü´ÖÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Î¥º§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î´ð½à»þ¤¬Ä´Ää¤äÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿»þÅÀ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Ê¬Í¿¤¹¤ëºâ»º¤Î¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Î¤¢¤ë³ô¼°¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÁè¤¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Î¤Ê¤¤³ô¼°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³ô¼°¤ÎÉ¾²Á¤ÇÁè¤¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤Î¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¤È°ã¤¤¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áè¤¤¤¬·ã²½¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢ÁêÅöÂ¿³Û¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡Ö2Ê¬¤Î1¥ë¡¼¥ë¡×¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤·¹¸þ
ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎºÝ¤Ë¤è¤¯Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î´óÍ¿ÅÙ¤Ç¤¹¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤Ï1ÂÐ1¤Ç¤¹¡£È¾¡¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä2Ê¬¤Î1¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¡¢¼«¤é¤Îºâ»º¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬¤òÁê¼ê¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î³ä¹ç¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Î¥º§¤Î¼ÂÌ³¤Ç¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î³ä¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î°ìÊý¤ËÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤äÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿³Û¤Îºâ»º¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Â¾ÊýÇÛ¶ö¼Ô¤Î¹×¸¥¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°å¼Ô¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Î¾ì¹ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤³¤ÎÎã¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬¤è¤¯Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÅöÂ¿³Û¤Îºâ»º¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢2Ê¬¤Î1¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î³ä¹ç¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¿³Û¤Îºâ»º¤Î·ÁÀ®²áÄø¤ò¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÀâÆÀÅª¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÈªÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î
ËÌÈª ÁÇ±ä