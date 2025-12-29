部下の男性職員にパワハラを行ったとして、三重県松阪市の女性職員(43)が、26日付けで停職1カ月の懲戒処分となりました。

停職1カ月の処分を受けたのは、松阪市健康福祉部に勤務する係長級の女性職員(43)です。

松阪市によりますと、この女性職員は去年4月から1年間にわたり20代の部下の男性職員に対し、会議室のカギをかけて入室を妨げたりしたほか、恋人の有無を聞いたり、特徴のある外見をスマホで撮影したりしたということです。

女性職員は「コミュニケーションの一環で、悪い行為だという意識を持っていなかった」と話しているということです。

なお、この女性職員の上司で課長補佐級の女性職員(50)もパワハラを容認したなどとして、減給10分の1、1カ月の懲戒処分となりました。

このほか、松阪市民病院で働く男性職員(40)が、勤務時間を偽って時間外手当の支給を受けたとして減給10分の1、1カ月の懲戒処分を受けました。

松阪市の竹上真人市長は「再発防止に向けた研修の徹底、組織内の管理体制の強化、職場環境の改善に取り組み、信頼回復に全力で努める」とコメントしています。