ジョークグッズの偽一万円札を用いた詐欺行為がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】ジョークグッズをつかまされた店側の怒りたるや

「1万円札って2種類あるんだ！ これ居酒屋の会計で使われた、」とその模様を紹介したのは19歳・大学生のしすこさん（@ciscodayo）。



大笑いした渋沢栄一の肖像を用い、「壱万笑」「笑顔銀行券」などと書かれたこの偽一万円札。ジョークグッズとしてAmazonなどで販売されているものだが、日本では紙幣、貨幣と紛らわしい外観を有するものの製造・販売は通貨及証券模造取締法により禁止されているため、存在自体が限りなく黒に近いグレー。ましてや今回のように飲食店の会計に用いるのは明らかな犯罪だ。



しすこさんにお話を聞いたところ



「彼女の務めているお店で起こり、ネタになると思って投稿しました。レジ締めの時に発覚し、使った人などは特定できていないそうです。こういった偽札を防止するにはレジのセルフ化しかないのかと思いました」



ということだった。



SNSユーザー達から



「初見だと普通に混乱するやつ。 居酒屋の会計で出てきたら、二度見不可避。」

「これジョークグッズなんだろうけど、本当に会計で使ったら偽造通貨行使でアウトなんじゃないかと」

「真券を変造したならスキャンした時点で偽造の罪が成立している。単なるパロディでは済まない。」

「気になって調べたら 笑顔銀行券でしたね メルカリでも売ってました 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんもこの手の詐欺まがいの行為にはくれぐれもご注意いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）