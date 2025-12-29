＜鍋の季節＞欠かせない食材を教えて！子ども向けメニューや節約の工夫も知りたい！
家族が賑やかにつどう食卓に似合う料理といったら、思い浮かぶのは「鍋」ではないでしょうか。みなさんの家庭では、どんな鍋が人気ですか？ ママスタコミュニティでは鍋料理の話題で盛り上がっています。
『寒いから鍋にしようと思います。欠かせない食材ってありますか？』
家族みんなで囲む鍋は、家庭によって好みはさまざま。寄せ鍋や水炊き、もつ鍋やキムチ鍋など昔ながらの鍋から、豆乳鍋やトマト鍋、レモン鍋など特色のある鍋までありますし、日替わりでいろいろな鍋を楽しむ家庭もあるようです。この投稿にママスタコミュニティのママたちから、「鍋といったら◯◯！」がつぎつぎと紹介されました。
『長ネギ。これを入れるだけでどんな鍋でもおいしくなるよ』
『うちは白菜がないと始まらない』
『白菜、長ネギ、豆腐、きのこ。この4つはレギュラー』
はじめに紹介したのは、鍋はいろいろあるけれど「コレがあればどんな鍋もOK」とママたちがいう食材、まさに鍋の定番。またこれらの食材には、「クタクタに煮て味が染み込んだ白菜がいい」とか「きのこは4種類くらい入れる」など、ママたちのこだわりも。スーパーの店頭で立派な白菜やネギが売り出されたら、鍋の季節になった感じがしますよね。
ウインナー、鶏皮、子どもが喜ぶ工夫も
『子どもが小さかったころはモツ鍋に鶏皮を切って入れていた。モツを噛みきれなくてね。みそ味のモツ鍋だったんだけど、鶏皮は安いしダシが出るし、おいしかったよ』
『ウインナーを必ず入れる』
家族みんなで食べる鍋ですが、大人と子どもでは好みの食材が違ったり、子どもにとっては食べにくい食材があるかもしれません。筆者の実家で鍋といえば、野菜と海鮮たっぷりの水炊きが定番でした。筆者は子どものころ、その水炊きがちょっと苦手で、父や母が「今夜は鍋だよ」と嬉しそうにしていても、内心がっかりしていました。野菜や海鮮の鍋は、味があっさりしすぎて物足りなく、たまに作ってくれるギョーザ鍋やお肉たっぷりの鍋のほうが嬉しかったのを覚えています。大人になった今は、牡蠣や海老、鱈のダシがたっぷり染み込んだ白菜やネギのおいしさがわかるようになりましたが……。
子どもが食べやすかったり、子どものために工夫してくれたりした鍋は、家族みんなの楽しみになっているのでしょうね。
鍋で節約できる？いろいろな食材を試した結果……
「鍋にしよう」と食材を準備していると、ついあれもこれも入れたくなり予算オーバーしてしまう日はありませんか？ 「アレコレ入れて、全然節約できない」と嘆くママ。いっぽうで工夫や代わりの食材を巧みに使って、節約しているママがいます。
『葉物野菜が軒並み高かった年。白菜の代わりに大根をピーラーでヒラヒラに剥いたのを使ったら、わが家ではちょっとしたブームになった』
『豆腐ときのこは、値段が安いし安定しているから必ず入れる』
『白菜の代わりをいろいろな野菜で試した結果、もやしが1番食べやすかった。値段も安いし、準備もラクだし助かっている』
物価高が続くなか、天候不順などで野菜が不作になったり、魚介類が不漁になったりすると、あっという間に食材は値上がりしてしまいますよね。そうなると家計は大打撃。それでも「鍋を楽しみたい！」と思い工夫するママの知恵、さすがです！
わが家の定番鍋を紹介します！
『うちの鍋は塩鍋。豚バラともやしは必須』
『豆乳鍋には、水菜マスト』
『シメの麺！ 鍋用のラーメンでもうどんでもいいけれど、麺が必須』
『ミゾレ鍋が好き。片栗粉を入れてとろみを出すと温まっていいよ』
それぞれの家庭には、家族が楽しみにしているこだわりの鍋があるでしょう。ママたちが教えてくれた鍋、たまにはほかの家庭の鍋を真似してみるのも楽しそうですよね。
寒い季節にほっこりと、家族で楽しむ鍋
「これぞ鍋！」と思う食材をたずねた投稿者さん。ママスタコミュニティのママたちから、さまざまな食材が紹介されました。それぞれの家庭の個性が溢れていておもしろいですね。またママならではの視点で、子どもが喜んで食べる工夫や、家計を考えた食材の選び方などを教えてもらい「なるほど」と思うこともあるのではないでしょうか。寒い季節には、あたたかい鍋を食べて家族団欒。今夜のメニューに鍋はいかがでしょうか。