アビスパ福岡のクラブ旗

写真拡大

　J1アビスパ福岡は29日、来季J2に降格する湘南からMF奥野耕平（25）を完全移籍で獲得したと発表した。

　奥野は主にボランチでプレーし、G大阪の下部組織から2019年にトップチーム昇格。24年から湘南でプレーしていた。今季はリーグ戦31試合に衆生して2得点。クラブを通じて、以下の通りコメントを発表した。

　「湘南ベルマーレから来た奥野耕平です。自分のプレーを表現して、チームの力になれるように日々努力していきます。そして一つでも多くの勝利の喜びを皆さんと分かち合いたいと思います。これからよろしくお願いします」

奥野耕平の年度別成績

年度　　　所　　属　　　出　点
2017　G大阪U−23　J3　  4　0
2018　G大阪U−23　J3　  2　0
2019　G大阪U−23　J3　23　1
2020　G大阪　　　　J1     7　0
　　　 G大阪U−23　J3　22　3
2021　G大阪　　　　J1   26　0
2022　G大阪　　　　J1   24　0
2023　湘　南　　　  J1　27　0
2024　湘　南　　　  J1　26　0
2025　湘　南　　　  J1　31　2
通　算　　　　　　  J1　141　2
　　　　　　　　　  J3　  51　4