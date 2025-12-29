メレンゲ不要！ マヨネーズで簡単なのに、外カリッ・中フワッ、エビはプリプリの絶品仕上がりのレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『フリッター風【きりたんの超雑レシピ #73】』という鶏ささみさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

＜材料(2人分)＞ 冷凍むきエビ：120g ピーマン：2個 胡椒：適量 塩：適量

---以下A--- 小麦粉：大さじ4 片栗粉：大さじ1 マヨネーズ：大さじ2 炭酸水：大さじ4 塩：ひとつまみ タイム(ホール)：小さじ2

投稿者の鶏ささみさんが、エビとピーマンを使ってフリッター風の揚げ物を作ります。

卵白を泡立てて作るメレンゲの代わりに、マヨネーズを使うレシピとのことです。

まずはピーマンを縦4等分にカットし、種を取り除きました。

エビは塩と片栗粉を入れた水の中で揉み洗い。キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

エビを並べて塩コショウを振りかけ、片栗粉もかけておきます。

続いて衣作り。小麦粉大さじ4と片栗粉大さじ1とマヨネーズ大さじ2に、炭酸水大さじ4を入れて混ぜます。さらに塩ひとつまみとタイム小さじ2も追加してざっくり混ぜるとのこと。タイム以外のハーブを使ってもいいそうです。

揚げるときは深さのある鍋がいいと鶏ささみさん。温度は180度です。

エビに衣を付けたら油に投入。2分ほど揚げて網に上げます。

ピーマンと小さいエビは両方火の通りが早いそうです。

お皿に盛り付けたら完成！ エビとピーマンのフリッター風です！

食べてみると外カリ、中はフワッと仕上がっていました。エビのプリプリ感もあって食感が楽しいそうです。衣に加えたハーブの香りもいいのだとか。

メレンゲを使わずマヨネーズと炭酸水で手軽に仕上げるフリッター風の揚げ物のレシピです。食べてみたくなったという方は動画を参考にお試しください。アニメーションのような字幕でわかりやすく作り方が説明されています。

視聴者のコメント