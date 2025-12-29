170ヤードを7番アイアンで！ 飛ばし屋・渡邉彩香はマネジメント重視の“絶対に左に曲げない球”を打っていた
残り160〜170ヤードはグリーンに乗せたいけれど、ミスも出やすい難しい距離。使うクラブはアイアン、UT、FWと選択肢も多岐にわたるが、女子プロたちはどの番手を選び、どのように打っているのか？ 今回は、「大東建託・いい部屋ネットレディス」で3年ぶりの優勝を果たした渡邉彩香のアイアンスイングをプロコーチの奥嶋誠昭が解説する。
【連続写真】高いトップからアウトサイド・イン軌道で振り抜く！ 左に曲げない渡邉彩香のアイアンスイング
◇渡邉選手は、160〜170Yを7番アイアンで打つなど圧倒的な飛距離を誇ります。アマチュアには真似しづらい番手選択でしょう。ただ、彼女は、高いトップからタテ気味にクラブを下ろし、フォローでは左に振り抜く。アウトサイド・イン軌道で右に曲がるスライスを打つんです。フェースもほとんど返さないので、スイングに左に曲がる要素は皆無。右に曲がる球を打つことに集中しています。アイアン・UT・FW で共通して言えることは、曲がる方向が一定ならコース攻略の大きな武器になる良い例だということです。ぜひマネジメントの参考にしてみてください。■渡邉彩香わたなべ・あやか／ 1993年生まれ、静岡県出身。国内ツアー通算6勝。長身を生かしたダイナミックなスイングを武器に、今季3年振りの復活優勝を挙げた。大東建託所属。■解説：奥嶋誠昭おくしま・ともあき／ 1980年生まれ、神奈川県出身。ツアープロコーチとして多くの選手を指導。スイングメカニズムやクラブの構造を熟知し、科学的なアプローチで効率的な上達をサポートする。◇禁断のロボット試打第2弾！『【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開』で気になるモデルの計測データをチェック
