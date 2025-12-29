ケガ人続出で絶体絶命のピンチも… 昨季王者が劇的イーグルで連覇へ発進「素晴らしいシーズンの開幕だ」
タイガー・ウッズ（米国）とローリー・マキロイ（北アイルランド）が発案、設立したバーチャルとリアルが融合した新リーグ「TGL」の第2シーズンが28日、フロリダ州パームビーチのSoFiセンターで開幕した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
初戦は昨季を制した初代王者『アトランタ・ドライブGC』と、昨年ファイナルでそのアトランタに敗れた『ニューヨークGC』が対戦。雪辱に燃えたニューヨークだったが、今回もアトランタに4−6で屈した。というよりはビリー・ホーシェル（米国）が再び底力を発揮したのかもしれない。4?4の同点で迎えた15番パー5で、ホーシェルは37フィート（約11メートル）を沈めイーグルを奪った。会場は大歓声に包まれる、お祭りムードだ。その後、タイを目指しニューヨークのザンダー・シャウフェレ（米国）がイーグルトライを迎えるも、これは右に逸れて入らず、2ポイントを獲得したアトランタの勝利が決まった。けが人が続出したアトランタは出場メンバーに苦戦した。ジャスティン・トーマス（米国）は腰の手術を受けて現在リハビリ中。レギュラーメンバーのパトリック・キャントレー（米国）、ルーカス・グローバー（米国）も揃って故障という大ピンチだった。そこで“代打”を務めたのが、初のTGL出場となったコリー・コナーズ（カナダ）とクリストファー・ゴッタラップ（米国）だった。一方のニューヨークはシャウフェレとマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、キャメロン・ヤング（米国）というフルメンバーで臨んだ。序盤は4番で勝利したニューヨークが1?0でリード。しかしアトランタは新人のゴッタラップが10センチにつけるショットで逆転するなど3?1とリードし、10番からのシングル戦へ。負けられないニューヨークは13番でヤングが、14番でフィッツパトリックがロングパットを沈めて4?4の同点へ追いつき迎えたのが15番だった。最後、力強いパットを沈めたホーシェルは、「今夜はずっとパットをショートしていたんだ。だから絶対にしっかり打とうと思った。ニューヨークを再び破った素晴らしいシーズンの開幕になった」と晴れやかな表情だ。「すごい歓声でチームの一員として戦えたのは最高だった。昔、アイスホッケーをやっていた頃を思い出した」とコナーズも興奮した様子だった。敗者になったシャウフェレは「僕が勝利のパットを沈める前にダンクシュートを決められた。次は流れを変える作戦を練らないといけない」と雪辱を誓う。第2戦は次週、1月2日（金）に松山英樹が所属するマキロイ、キーガン・ブラッドリー（米国）、アダム・スコット（オーストラリア）の『ボストン・コモンGC』と、トミー・フリートウッド（イングランド）、コリン・モリカワ（米国）、ジャスティ・ローズ（イングランド）、サヒス・ティガーラ（米国）の『ロサンゼルスGC』 が対戦する。（文・武川玲子＝米国在住）
『TGL』が新シーズンの日程発表 年末に開幕、松山英樹のチームは来年1月に初戦
タイガー・ウッズが「TGL」で復帰を示唆 チームの公式Xにコメント「すべての試合に行く」
ゴルフツアーの“新時代”、チーム戦の『TGXシリーズ』が来年1月開幕 金田久美子「こんな未来があるとは、すごく楽しみ」
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》
