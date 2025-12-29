【RIZIN】最強王者シェイドゥラエフ「朝倉未来選手の長所と短所は分析してきた」日本メディア初の対面インタビュー実現
2015年にスタートしたRIZINの10周年を締めくくる大みそかのビッグイベント『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で行われるフェザー級タイトルマッチで、挑戦者の朝倉未来と対戦する王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）。
【インタビュー動画】最強王者シェイドゥラエフ「朝倉未来選手の長所と短所は分析してきた」日本メディア初の対面インタビュー実現
昨年6月にRIZIN参戦以来、5戦すべてフィニッシュ勝利という圧倒的な強さを誇る最強王者に、オリコンニュースは日本のメディアで初めて対面インタビューに成功した。王者になってどんな変化があったのか、そしてRIZINを象徴するファイター・朝倉未来に対してどのように戦うのか。じっくりと語ってくれた。
■待望の初ファンミーティング開催「皆さんの声援が大きな力になりました」
――クトゥマンケッチ（キルギス語で「こんばんは」）、チャンピオン。本日はインタビューのお時間を作っていただきありがとうございます。朝倉未来選手との調印式が行われた21日に来日されましたが、旅の疲れは取れましたか？
【インタビューは23日のファンイベント前に実施】
【シェイドゥラエフ】クトゥマンケッチ。前回の9月に比べるとルートが短かったですし、日本に来てからもスケジュール通りに練習を進めていますので、そんなに疲れていないです。
――東京の冬はキルギスと比べていかがですか？
【シェイドゥラエフ】キルギスの今の気温はマイナス5〜10度とけっこう寒いので、東京の冬はそんなに寒くないと感じます。
――日本ではどんな練習をする予定ですか？
【シェイドゥラエフ】キルギス国内で基本的な練習をしてきましたし、日本に来てからは軽く練習をして体重調整を進めていきます。
――もう日本に何度も来られていますが、いつも食べる日本の食事はありますか？
【シェイドゥラエフ】試合前に日本での食事は一切しません。自分が持ってきた軽い食事を食べて、試合後にしっかりと日本で食べます。日本食では特にお寿司が大好きですね。
――23日には初のファンイベント『師走の犬鷲祭り』を開催しましたが、これはシェイドゥラエフ選手がやりたいとリクエストして実現したのでしょうか？
【シェイドゥラエフ】そうですね、今回のファンミーティングは私のお願いでRIZINに開催してもらいました。以前からずっと日本国内のファンの皆さんから「ファンミーティングをしてください」とインスタグラムにDMがたくさん来ていて、私もスポーツ選手として皆さんのリクエストに応えて、開催してもらいたかったのです。それがやっと実現できたので、RIZINの関係者の皆さんには心から感謝いたします。
――試合まで1週間ほどのタイミングですが、コンディションには問題ないでしょうか？
【シェイドゥラエフ】全体的に絶好調でいいコンディションなのですが、最近は減量中の影響なのかそこまでハイな気分ではないんです。でも、ファンの皆さんの声援が大きな力になりました。
■来年の目標は「二階級王者になることができたらとても光栄です」
――RIZINチャンピオンになって日本であなたの人気はとても高いですが、キルギス国内での人気も高まっていると感じますか？
【シェイドゥラエフ】チャンピオンになって半年が経つのですが、日本でのファンの皆さんが増えているとすごく感じますし、それと同じくキルギスでも人気が上がっていると実感できています。
――チャンピオンベルトは普段、どこに飾っているのでしょうか？
【シェイドゥラエフ】基本的に家に飾っていて、イベントなどで「ベルトを持ってきてください」と頼まれたら、持っていってます。
――防衛戦は2回目なので、初防衛戦だった9月のビクター・コレスニック戦よりリラックスして戦えそうですか？
【シェイドゥラエフ】そうですね、今回が2回目なので、1回目の防衛戦と比べると自信がついてきた気がします。
――対戦する朝倉未来選手の分析のため、過去の試合はチェックされましたか？
【シェイドゥラエフ】朝倉未来選手の過去の試合を全部見たとは言えませんが、いくつかはチェックしています。もちろん私一人じゃなくて私のチームみんなで見て、どういった長所と短所があるか、ある程度は分析しました。それに対処して私たちも戦略を立てて練習を重ねてきました。その結果を12月31日にお見せするので楽しみにしていてください。
――朝倉選手は、コレスニック選手と身長もリーチまったく一緒です（※RIZIN公式サイトのデータ）。なので、前戦と同じような作戦になりそうでしょうか？
【シェイドゥラエフ】試合前に細かい作戦はあまり言いたくないのですが、対戦相手も相当の準備をしているはずですし、私もそれに応えられるように準備をしています。私が自分の中で予想しているのは、1ラウンドか2ラウンドで早期フィニッシュを目指します。
――朝倉選手は日本でも人気No1の選手で、YouTubeや1分間の格闘技「ブレイキングダウン」開催など、ファイター以外の活動も行っています。そんな朝倉選手の活躍はどのくらいご存じですか？
【シェイドゥラエフ】朝倉選手を格闘家として研究はしましたけど、それ以外の生活や活動は興味がないのでまったく見ていないですね。
――去年は半年で3試合、今年は1年間で3試合でした。来年は何試合やりたいですか？
【シェイドゥラエフ】来年またどうするかは、大みそかの試合の後にRIZINと話し合ってからオファーを喜んで受けたいと思います。そして、正式に決まった段階で皆さんにお知らせします。
――RIZINで戦ってみたい選手はいますか？
【シェイドゥラエフ】RIZINに参戦してから今まで一度も対戦相手を選んだことはありませんし、これからも選ぶことはありません。RIZINから提案された候補者との戦いを喜んで受け入れます。朝倉選手に勝ったら、フェザー級には適切な対戦相手がたぶんいないと思うので、次は階級を上げてライト級に挑戦するしかないと考えています。二階級王者になることができたらとても光栄なので、次は現在のライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ選手と対戦してみたいです。
●『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』試合順
・ 第15試合／フェザー級タイトルマッチ
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs.朝倉未来
・第14試合／ライト級タイトルマッチ
ホベルト・サトシ・ソウザ vs.イルホム・ノジモフ
・第13試合／フライ級タイトルマッチ
扇久保博正vs.元谷友貴
・第12試合／バンタム級タイトルマッチ
井上直掛vs.ダニー・サバテロ
・ 第11試合／女子スーパーアトム級タイトルマッチ
伊澤星花 vS. RENA
・第10試合／フェザー級
クレベル・コイケ vs. ヴガール・ケラモフ
・第9試合／フェザー級※試合中止※
斎藤裕 VS. YA WAN
・第8試合／バンタム級
福田龍彌vs.安藤達也
・第7試合／フェザー級
秋元強真vs.新居すぐる
・第6試合／フェザー級
カルシャガ・ダウトベックvs.久保優太
・ 第5試合／フライ級
神龍誠vs.ヒロヤ
・ 第4試合／バンタム級
後藤丈治vs.ホセ・トーレス
・第3試合／フライ級
篠塚辰樹vs.富澤大智
・第2試合／73キロ級
雑賀”ヤン坊”達也vs.”ブラックパンサー”ベイノア
・第1試合／バンタム級
芦澤竜誠vs.ジョリー
・第0試合／RIZIN甲子園2025決勝戦（フライ級）
須田雄律vs.ヤマザト・エンゾ・マサミ
