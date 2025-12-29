【紅白リハ】BE:FIRST、HANAとの“共演”は「新鮮」 会見で“譲り合い”多発
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
4回目の出場となるBE:FIRSTが、リハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【全体ショット】「かっこいいポーズ」を見せたBE：FIRST
取材会冒頭、意気込みを聞かれたメンバーだったが、譲り合いが多発。最終的には、SOTAに促されたLEOがマイクを近づけ、「ダンス＆ボーカルということで歌って踊ることが多いのですが、今回は歌1本でやらせていただくので、『歌だけでも魅せられるんだぞ！』というBE:FIRSTを知っていただければと思います」と力を込めた。
同じ事務所「BMSG」からはHANAも出場する。SOTAは「同じ事務所の仲間も、ちゃんみなちゃんもいると思うので、新鮮な紅白になるなと思います」と期待を高めた。
BE:FIRSTは、芳根京子が主演を務め、本田響矢が共演したドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌としても話題となった「夢中」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加する。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
