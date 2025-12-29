フリーアナウンサーの石井亮次（48）が29日放送のフジテレビの特番「サンド・石井のタイマン旅〜名古屋頂上決戦〜」（月曜朝8・14）に出演。サンドウィッチマン、中川家・礼二にピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ」に向けたアドバイスを求めた。

「R―1グランプリ」に初挑戦している石井は1回戦を突破。年明けに行われる2回戦に進むことが決まっている。そこで、サンドウィッチマン、中川家・礼二と「M―1グランプリ」で優勝経験のある3人に「R―1グランプリ2回戦に向かうにあたって“舞台でこうした方がいい”ってアドバイスをいただけたらめちゃくちゃうれしいです。心構えでもいいです」と助言を求めた。

礼二が「ちょっと30分ぐらい待ってもらっていい？」と早速ボケると、続けて「自分のやりたいようにやったらえんちゃうん」と本気ともおふざけとも判断が付かないアドバイスを送った。

さらに、サンドウィッチマン・富澤たけしも「楽しむことじゃないですか。僕、R―1出たことないんで」と発言。伊達みきおも「なんか、あれじゃないですか笑顔でやる」と続いた。

石井は3人の発言を聞き、M―1チャンピオンからのアドバイスとして「笑顔で楽しくやりましょうと。究極そういうことですね」とまとめたが、伊達が「ピンで言うと石井さんの方がプロ」と称え、礼二も「フリップとか使わんでくださいね。もう見飽きた」と笑わせた。