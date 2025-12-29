【紅白リハ】郷ひろみ、紅白“一区切り”決断の理由明かす 後進へ道を譲る意思
『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
25年連続38回目の出場となる郷ひろみ（70）が、報道陣の取材に応じ、今年をもって紅白を“一区切り”とすることを明言した。
【全身ショット】かっこよすぎる！ジャケットを広げてポーズを決める郷ひろみ
自らピースサインを決めるなど、サービス精神たっぷりに写真撮影に応じた郷は、「紅白なんですよ、一応（笑）」と、カラーリングを意識したレザージャケットを身にまとい、おなじみの“ジャケットポーズ”も披露するなど、徹底したファンサービスで会場を沸かせた。
取材の冒頭では、「2025年、今年の紅白歌合戦を一区切りとして、僕自身ひと区切りをつけたいと思っています。僕が出演させていただくことで、そういう機会をいただいたNHKの皆さま、そしてそれを楽しみに応援してくださった皆さまに、心から感謝しています。本当にどうもありがとうございました！」と報告した。
続けて“一区切りの理由”を問われると、「紅白歌合戦というのは、本当に僕にとって特別なステージ。挑戦でもあり、機会をいただくことで自分が成長できる場でもありました」とこれまでを回顧。その上で、「僕自身がそう感じてきたように、若い方たちには同じように挑戦し続けてほしい。いつも応援していきたいと思っています。それが僕にできることかな」と語り、後進へ道を譲る意思をにじませた。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
