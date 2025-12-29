１９９０年代の広島を正捕手として支えた西山秀二さん（５８）は、９８年の試合出場数がわずか１３試合にとどまっている。開幕から１２試合目の横浜戦で左手を３カ所骨折する大けがを負ったことが原因だった。シーズン中の復帰は厳しい状況だったが、９月２７日に１試合だけ強行出場を果たしている。「最後やから、どうしても出たかった」。西山さんを駆り立てたのは広島のレジェンド左腕・大野豊投手だった。

◇ ◇

好調に滑り出した９８年シーズンに、突如として暗雲が垂れこめた。

広島市民球場で行われた４月１６日の横浜戦。八回二死一、二塁。右前打で本塁に突入してきた二塁走者の駒田徳広選手と激しく交錯した西山さんは左手を負傷。救急車で病院へと搬送され、そのまま入院。精密検査の結果、尺骨など３カ所の骨折が判明した。

「ほんとに偶然、正面衝突みたいになって粉砕骨折した。不可抗力やからどうしようもなかった。あの当時はもう当たり前のプレーだったし」

今も左手甲から手首にかけてくっきりと残る縫い跡に目をやりながら、西山さんは大けがを負ったプレーを振り返った。

かつて暴走気味に本塁突入してきたヤクルト池山隆寛選手（現監督）を殴って退場処分になったことがあったものの、本塁上でのクロスプレーは捕手の宿命として受け入れていた。

この年は開幕から打撃も好調で、すでに２本塁打も記録していたが、長期離脱は避けられない厳しい状況となった。

翌日には手術を受け、前半戦での復帰絶望が伝えられたが、実際はシーズンを棒に振ることになる重傷だった。

そんなシーズン中に、西山さんを奮い立たせたのは、この年の開幕投手を史上最年長の４２歳で務めたベテラン左腕、大野投手が２２年の現役生活を終える決意を固めたことだった。

「最後、大野さんの引退試合は何としても出たかった。だから、まだ（手術した）左手にプレートが入ったままだったんですけど、復帰させてもらったんです」

もちろん、頼みこんでスンナリとＯＫが出るはずもない。プレーできることを証明する必要があった。

「２軍でやれるというのを見せないと１軍には上げられないと言われて。１試合出たんじゃないかな。まだ左手は痛かったけど、１打席立ってショートライナーを打って。それでいけるっていうことで登録してもらった」

９月２１日に５カ月ぶりに１軍に合流した西山さんに三村敏之監督は「大野の引退試合には間に合うでしょう」と女房役を務めることを認めてくれた。引退試合の前日の横浜戦で、出場選手登録された西山さんは、２番手の高橋建投手とバッテリーを組んで“試運転”を済ませ、同２７日の大野投手の現役最後の登板に臨んだ。

２点リードの八回が大野−西山バッテリーの出番だった。打席には代打の中根仁選手。カウント２−２から大野投手が投じた速球は１４６キロを計測した。フルカウントとなり、最後は１４３キロ直球で空振り三振に仕留めた。

捕球時に力を入れられない不安を抱えての復帰だったが、尊敬する大投手の女房役をやり遂げた。「大野さんが一人だけに投げるのを受けて、自分も交代しました。そのまま登録抹消になって、またすぐ手術を受けたんです」

なぜ、無理を押してまで出場することにこだわったのか。西山さんの答えは明快だった。

「大野さんの最後やから、世話になったから。やっぱりどうしても出たいというのがあったから」

西山さんは初めて大野投手とバッテリーを組んだころを懐かしんだ。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。