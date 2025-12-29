“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、“脚で仕事してる2人”膝上ミニ丈ショットに「脚長すぎ」「最強のコンビ」の声
【モデルプレス＝2025/12/29】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が12月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「脚で仕事してる」美脚ショット
小寺は「新喜劇の（脚の絵文字）で仕事してる2人です」とコメントし、吉本新喜劇の重谷ほたるとの2ショットを公開。ブラウンのトップスにベージュ系のチェックのミニスカートを着用し、膝下までのロングブーツを履いて美しい脚を見せた小寺と黒のマイクロミニのショートパンツを着用した重谷が、横向きに前かがみのポーズをとっているショットと、横に並んで腰に手を当てて仁王立ちをしているショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎ」「2人とも可愛すぎる」「美脚」「スタイル抜群」「最強のコンビ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆小寺真理、ミニスカ×ブーツ姿公開
◆小寺真理の投稿に反響
