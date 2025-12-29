畑芽育、1人暮らしの手作り鍋料理公開「野菜たっぷりでヘルシー」「共感」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】女優の畑芽育が12月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの鍋料理を公開した。
【写真】23歳美人女優「大共感」1人暮らしの鍋料理
畑は「1人暮らし慣れた？」という質問に「うん！！！日々成長！！！！鍋は最強ということを知った」と回答。肉と豆腐、えのきや長ネギ、白菜、水菜の野菜が綺麗に詰められている鍋料理の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「盛り付け方が綺麗」「温まりそう」「美味しそう」「鍋最強なの大共感」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
