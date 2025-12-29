【紅白リハ2日目】BE:FIRST、“同じ事務所”HANAとの共演は「新鮮」ワールドツアーで成長した1年回顧
【モデルプレス＝2025/12/29】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
4回目の紅白出場となるBE:FIRSTは、フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』（2025）の主題歌にもなった『夢中』を披露する。音合わせでは家の明かりが付いた窓が並ぶ温かなスクリーン映像をバックに美しい歌声を響かせていた。かっこいいポーズをリクエストされるとMANATO（マナト）が「やってやるぞ！的な？」とガッツポーズをし、他のメンバーも追随。LEO（レオ）は「これがかっこいい感じなのかな？」と首を傾げながら、全員でサムズアップポーズも披露していた。
意気込みを聞かれると顔を見合わせ、SOTA（ソウタ）とLEOが譲り合い「ダンス＆ボーカルということで歌って踊ることが多いんですけど、今回は歌1本でやらせていただくので歌だけでも魅せられるんだぞというBE:FIRSTを皆さんに知っていただければと思います」と意気込んだ。
6人体制では初となる紅白への思いを問われると、SOTAは「ドームツアーからワールドツアーをやって結構ライブが多い年でBE:FIRSTとしてグループとしてすごい成長がはかどった年」と1年を振り返り「その最後に春にリリースしてずっとたくさん聴いていただいた『夢中』で観てくださっている方と一緒にいい形で締めくくれると思います」と伝えた。同じBMSGからはHANA（ハナ）が出演することについてもSOTAは「緊張していたみたいな話は聞いてたんですけど…同じ事務所の仲間がいるのも新鮮で、ちゃんみなちゃんもいると思うので新鮮な紅白になるなと感じます」と話していた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆BE:FIRST、HANAとの共演は「新鮮」
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
