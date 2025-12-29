今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、あれこれ悩んでしまうタイミング。深読みしすぎて、こじらせてしまわないように気を付けましょう。神聖な場所に出かけると、自分の内面と向き合えて気持ちも上向きに。恋愛面は、話し方や行動がユニークなど、特徴的な人と縁がありそう。何か共通点を見つけると一気に親しくなるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
デスク周りや部屋のなかを整理してみると運気アップに。自分が本当に必要なものだけを残すようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
