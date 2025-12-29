ゴールデンタイムはナイター中継！ 長嶋茂雄と王貞治が日本を熱狂させた昭和プロ野球“黄金時代”の魅力とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話】

レジェンド選手が勢ぞろい！ 昭和のプロ野球の魅力

熱狂の渦を生み、国民的スポーツへ

戦後の娯楽が少なかった日本で、プロ野球はもっとも身近に熱狂できる存在でした。スター選手たちの活躍が人々を魅了し、野球はまさに国民的スポーツとして定着しました。

この時代、プロ野球の礎を築いたのが読売ジャイアンツの長嶋茂雄と王貞治です。長嶋は華やかなプレーで「ミスタープロ野球」と呼ばれ、王は世界記録となる本塁打８６８本を放ち「世界のホームラン王」と称されました。ふたりの存在は、勝敗を超えて国民の憧れそのものとなります。テレビの普及とともに彼らの活躍が家庭へ広がり、野球は時代の象徴となっていきました。そんな熱気を体現する言葉が「巨人・大鵬・卵焼き」。高度成長期の勢いが、プロ野球人気をさらに押し上げたのです。

また、ほかにも個性豊かなスター選手が次々と登場します。阪神タイガースの村山実や掛布雅之、広島東洋カープの山本浩二や衣笠祥雄、阪急ブレーブス（現在はオリックス・バファローズ）の山田久志や福本豊など、地方球団からも全国区の人気選手が現れました。

当時は、ゴールデンタイムにプロ野球のナイター中継が放送されるのが定番。さらに、人気選手はＣＭや漫画にも登場し、その活躍ぶりは絶大でした。そしてゲームやブロマイドにも裾野を広げ、どんどんと日常に浸透していきました。

昭和プロ野球スター列伝

読売ジャイアンツ 長嶋茂雄：通算2471安打444本塁打『ミスタープロ野球』

王貞治：通算868本塁打（世界歴代１位）打点2170『世界のホームラン王』 阪神タイガース 村山実：通算222勝奪三振2271『闘志あふれるエース』

掛布雅之：通算349本塁打『ミスタータイガース』

広島東洋カープ 山本浩二：通算536本塁打1475打点『ミスター赤ヘル』

衣笠祥雄：2215試合連続出場（世界歴代1位）通算504本塁打『鉄人』 阪急ブレーブス（現オリックス） 山田久志：通算284勝『アンダースローの名投手』

福本豊：通算1065盗塁2543安打『世界の盗塁王』

観戦だけじゃないプロ野球

昭和のプロ野球は漫画やカード、ゲームを通じて子どもたちを熱狂させ、観戦を超えて生活文化として広がりました。

1960年代スター選手のＣＭ出演 王・長嶋が食品や家電の広告に登場し、国民的ヒーローに 1966～1973年野球漫画『巨人の星』 社会現象となり、子どもたちの夢と野球人気を大きく後押し

1972～1981年野球漫画『ドカベン』（高校野球編） 少年誌を代表する人気作となり、続編も描かれていった 1980年代カード・ブロマイド 駄菓子屋やスナック菓子のおまけとして広まり、子どもの収集ブームに

1987年ファミコン『燃えろ!! プロ野球』

300万本を超える大ヒット。家庭で楽しむ野球文化が拡大した

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話』監修：町田 忍