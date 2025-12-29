第1回【「高校に学食あった？」への反応は地域によって大違い…「都立高」はゼロなのに「大阪府立高」は134校で設置のナゾ 専門家は「学食に大きな教育効果」を指摘】からの続き──。デイリー新潮は10月から12月までアンケート調査を実施し人口ランキングのベスト20に選ばれている都道府県（註1）に「都道府県立の高校における学食数」の回答を依頼した。（全2回の第2回）

詳しくは第1回の記事をご覧いただくとして、この第2回の記事では学食の設置割合が高い自治体のベスト5を再録する。

【学食の設置割合と設置校数】

1位 大阪府（91・78％：146校中134校）

2位 福岡県（85・26％：95校中81校）

3位 兵庫県（78・40％：125校中98校）※註2

4位 宮城県（63・49％：63校中40校）

5位 埼玉県（60・60％：132校中80校）

一方、学食がゼロと回答した自治体は東京都、愛知県、茨城県、新潟県、岐阜県、栃木県の1都5県だった。

以上を踏まえて、第1回の記事では紹介できなかった都道府県の詳しい回答を見ていきたい。まずは「伝統料理を高校の学食で提供したり、地産地消の取り組みなどを行ったりしていないか？」という質問に対する、静岡県と福岡県の回答だ。

静岡県は浜松市にある静岡県立浜松大平台高校の学食が地産地消に取り組んでいる。具体的には日替わりランチとして提供されている「牛タンコロッケ定食」だ。

静岡県の教育委員会によると、牛タンコロッケは味つけに県産の塩が使われ、浜松市製造のピーナツバターを使用した「ほうれん草のバターピーナツ和え」が小鉢として添えられる。さらに収穫の時期と合えば、生徒が栽培した野菜をみそ汁の具として使うという。

学食で「豚骨カレーラーメン」の衝撃

福岡県は、田川市の県立東鷹高校の学食が提供している「カレーらーめん」（380円）が興味深い。メニュー自体は新味がないと首をひねる方も多いだろうが、福岡県らしくスープのベースが豚骨なのだ。

というより、ゆであがったラーメンの上にカレールーをかけ、その上から豚骨ラーメンのスープを注いで完成というレシピになっている。

「高校の学食で豚骨スープが常備されているのか」と驚く人が多いのではないだろうか。ちなみに残ったスープにご飯を入れる生徒もいるという。

次は福岡県立小郡高校の学食が提供している「のせ弁」だ。これはまず、生徒が自宅で弁当箱に白米を積める。それを昼休み前の休憩時間を使って学食に提出し、かつ丼、親子丼、ヒレカツ丼、焼肉丼、豚キムチ丼、ハンバーグカレー、唐あげカレーなど20種類を超えるメニューから選んで注文する。

すると学食の調理スタッフは高校生が持参した弁当箱の上に、カツ丼のカツや、親子丼の卵と鶏肉だけを載せてくれる。これで値段は300円だという。

第1回の記事でも触れたが、高校で「給食」を出す動きもある。例えば茨城県の県立大子清流高は大子町に位置している。大子町は人口減に悩んでおり、少子化対策や定住促進策を打ち出している。

高崎工業高校のユニークな給食

その一環として保護者の負担を軽減するため、希望する生徒に大子町の給食センターが作っている中学生用の給食を高校に“出前”しているのだ。同じ取り組みを城里町も茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校の生徒に行っている。

さらに北海道の一部市町村でも行われているようだ。だが何よりもユニークなのは群馬県立高崎工業高校の給食だろう。生徒から費用を徴収して提供している立派な“給食”だとはいえ、3種類のメニューから選べるなどサービス精神に溢れている。社食に近いイメージと言えるかもしれない。

高崎工業高校の公式サイトでは給食のメニューを公開している。ちなみに12月の献立を見ると、1日の月曜は「ご飯 お好み豚カツ ごぼうサラダ、味噌汁」、「照焼チキン丼 味噌汁」、「辛味噌ラーメン ご飯 コロッケ」の3種類が準備されているという具合だ。

たとえ学食がなくても、高校生に美味しい昼食を提供したいという気持ちはどの自治体も強い。自由記述欄の回答から様々な取り組みをご紹介しよう。

【東京都】

全日制の都立高校では、お弁当やパン等の出張販売や食品の自動販売機の設置等により、各学校の実情に応じて昼食提供環境の整備に工夫して取り組んでいます。

【愛知県】

愛知県教育委員会は、令和6年度より、生徒に温かく（冷たく）栄養価の高い昼食の提供をするとともに、共働き家庭の増加等における保護者の弁当作りの負担を減らすことを目的に、「SNSによる弁当注文システム」が導入できるよう試行を行っています。（令和6年度は16校で試行を実施）

【京都府】

食堂の無い学校において、キッチンカーによる昼食を提供している府立高校が複数ある。

減少する高校の学食

しかしながら、これほど人気の学食でも原材料費と人件費の高騰などが原因で運営に支障を来しているという重い現実がある。

アンケート調査で「学食の存続に危機感を抱いているか？」との設問に「抱いている」と答えた自治体の回答の全文をご紹介する。

【大阪府】

学食の存続には危機感を抱いており、食堂事業者の負担軽減のために令和7年度から行政財産使用料を全額免除するなどの対策を講じています。

【埼玉県】

人手不足や原料費の高騰などが学食の存続に影響を与えることはあると考えています。

【千葉県】

物価高騰や生徒数の減等により、学校によっては、学食の運営が厳しい状況となっています。

【福岡県】

人件費や原材料費の高騰、人手不足などにより、事業者が食堂経営から撤退することは危惧している。

【群馬県】

原材料費の高騰について懸念している。学食は運営主体は業者になるが、高校生が手を出しやすいようワンコイン以内という価格設定が多い。企業が運営しているため、企業努力という形で対応しているのが実態である。

震災時に発揮する給食と学食の“学び”

学校給食などに詳しい藤本勇二・武庫川女子大教授は「様々な教育関係者が昨今の高校生は成熟が遅いという傾向を指摘しています。学食の問題を考える際、今の高校生はかつての同世代より『食の確立』が遅くなっているという事実は無視できません」と言う。

「中学校の学校給食は増えているので、食習慣の改善には寄与しています。ところが高校の学食は減少傾向にあるわけです。これはどういうことかと言えば、小学生や中学生では栄養士さんや調理スタッフという『お節介をしてくれる人』が給食を作ってくれている。ところが高校生になると、お節介を焼いてくれる人も場所も少なくなっていることを意味します。これは、やはり由々しき問題だと言えるでしょう。例えば日本で震災が起きると被災者が整然と炊き出しの場に並ぶのは、給食と学食の経験があるからだと指摘する関係者もいるほど、高校の学食は大切な場所なのです。高校でも“給食”を出すことも視野に入れながら、もう一度、高校における学食の教育的価値をしっかりと考える必要があると言えるのではないでしょうか」

註1：人口の多い順に1東京都、2神奈川県、3大阪府、4愛知県、5埼玉県、6千葉県、7兵庫県、8北海道、9福岡県、10静岡県、11茨城県、12広島県、13京都府、14宮城県、15新潟県、16長野県、17岐阜県、18群馬県、19栃木県、20岡山県。

註2：営業のための「財産目的外使用許可」を行っている高校数。学食が実際に営業しているかどうかは未調査。

