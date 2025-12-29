「高校生の時、学食で食べたカレーが美味しかった」──こんな“青春の思い出”を持つ人は少なくないだろう。ところが、「高校に学食なんてあるの!?」と驚く人もまた、相当な数に達することをご存知だろうか。さらに高校で「給食」を提供する取り組みを始めている自治体もあるという。高校生は心身共に急成長する時期であり、食事が重要な意味を持つのは言うまでもない。高校生の昼食事情を取材した。（全2回の第1回）

まずは今、高校で学食の設置状況はどうなっているのだろうか。とはいえ、全国の高校を調査するのは膨大な手間が必要だ。そのため対象を人口順で上位20の都道府県に限定した。

その20自治体の教育委員会に「都道府県立高校における学食の設置数を教えて下さい」と10月から12月にかけてアンケート調査を依頼して回答を得た。私立高は除外したので、これはご承知いただきたい。（註1）

法律上、全日制の高校に学食の設置義務はない。一方、学校給食法は定時制高校における給食提供を努力義務に定めている。そのため学食が設置されている定時制高校は多いのだが、これは小学校や中学校の給食と同じ位置づけのため今回は除外させてもらった。

つまり「学校給食法とは関係なく、全日制高校の生徒に昼食を提供する食堂」が設置されている高校数について20都道府県に回答を依頼したというわけだ。

では、さっそく結果からお伝えしよう。学食の設置割合の順にランキングを作成すると、以下のようになる。

【学食の設置割合と設置校数】

1位 大阪府（91・78％：146校中134校）

2位 福岡県（85・26％：95校中81校）

3位 兵庫県（78・40％：125校中98校）※註2

4位 宮城県（63・49％：63校中40校）

5位 埼玉県（60・60％：132校中80校）

6位 広島県（28・20％：78校中22校）

7位 京都府（27・27％：44校中12校）

8位 神奈川県（16・79％：131校中22校）※註3

9位 群馬県（8・62％：58校中5校）

10位 千葉県（2・54％：118校中3校）

11位 静岡県（2・35％：85校中2校）※註4

きつねうどんが300円

20都道府県のうち、「学食はある」と回答したのは11府県。「学食はゼロ」と回答した自治体は東京都、愛知県、茨城県、新潟県、岐阜県、栃木県の1都5県だった。

さらに「把握していない」と回答したのが北海道と長野県、「未調査で不明」と回答したのが岡山県──という結果だった。

アンケート調査の結果、ベスト3を大阪府、福岡県、兵庫県が占めた。そのため“西高東低”というイメージを持つ人も多いのではないだろうか。また関東地方の都・県立高校では学食が少ない傾向が顕著であり、その一方で埼玉県だけが60・6％で5位というのも非常に興味深い。

学食の割合が高い自治体の高校受験生は、志望校の学食に強い関心を持つようだ。インターネットの掲示板には具体的な高校名を挙げ、「学食のメニューと値段を教えて下さい」との質問が散見される。

こうした関心を把握したのか、積極的に学食のメニューや値段をPRする県立高校もある。また県立高校の生徒が学食のメニュー画像をSNSに投稿したり、地元紙が県立高校の学食を取材した記事が人気を博していたりする。

こうした学食に関する情報をインターネットで調べていくと、驚かされるのは値段の安さだ。インフレが進んでいるにもかかわらず、きつねうどんで300円、オムライスで500円、日替わり定食でも400円──という具合だ。高校の学食は極めて良心的な価格設定になっていることがよく分かる。

定時制高校の「給食」が与えた影響

それにしても東の東京都はゼロで、西の大阪府は合計134校という“地域格差”は、なぜ生まれたのだろうか。高校における学食の歴史を調べた経験を持つフードライターは、「色々と調査したのですが、よく分からなかったというのが結論です」と苦笑する。

「ただ取材を重ねて浮かび上がったのが、定時制高校で給食を出すために設置された『調理室』が大きな影響を与えた可能性です。かつての都道府県立高校では、1つの高校で全日制と定時制を兼ねるところが珍しくありませんでした。学校給食法は定時制高校での給食提供を努力義務に定めています。そのため高校の中に調理室を作り、その運営を民間業者に委託する自治体もあったようなのです」

高校の校内で調理室が稼働を始めると、「これなら全日制の生徒にも食事を提供しよう」との流れになった可能性があるという。

「こうして『学食としての昼食』と『給食としての夕食』を提供する高校が現れたと考えられます。ところが次第に定時制高校に通う生徒の数は減少し、高校再編で全日制だけの高校が増えていきます。その際、定時制を募集停止にしたため調理室を閉鎖した地域と、定時制を募集停止にしても全日制の学食は残した地域に分かれたのではないか、というのが私の推測です」（同・ライター）

学食の存続に危機感

安くて美味しいと生徒に好評の学食だが、昨今の原材料費や人件費の高騰により運営が難しくなっている姿もアンケート調査から浮かび上がった。

2023年9月には広島市の食堂運営会社が業績不振で事業停止となり、広島県、大阪府、京都府、静岡県などの高校で学食が運営できなくなる事態に陥った。

「学食の存続に危機感を抱いているか？」との質問に「抱いている」と答えた自治体は大阪府、埼玉県、千葉県、福岡県、群馬県の1府4県にのぼった。

一方、「学食から給食へ」という動きも起きている。保護者の負担軽減を主な目的として、中学生の給食を高校に“出前”する自治体も現れている。

今回のアンケート調査では茨城県と北海道が「市町村など一部の自治体が、地元に設置されている高校のため、中学生の給食を提供している」と回答。さらに群馬県の工業高校は3種類のメニューから選べるなど、学食とほぼ同じスタイルで給食を提供するという全国的にも珍しい取り組みを行っている。

改めて高校の学食をどう位置づけるべきか、学校給食などに詳しい藤本勇二・武庫川女子大教授に取材を依頼した。まず、高校における学食の意義について聞いた。

「日本語には『同じ釜の飯を食う』という慣用句があります。高校生が友達と学食で一緒に昼食を摂るというだけで、教育的効果が期待できると言えるのです。さらに注目したいのは現在、大学生の食生活がかなりひどいことが調査で浮かび上がっていることです」

なぜ大学生は残飯を平気で捨てるのか？

「食事を抜いたり、栄養バランスが偏っていたりと、大学生の食生活はとても健康的だとは言えません。小学校や中学校では給食が提供され、栄養士さんが栄養バランスに配慮したメニューを日々作っています。高校の学食は麺類や丼が中心だとはいえ、やはり可能な限り安全・安心なレシピになっているでしょう。つまり中学生と大学生をつなぐ食育の場として高校の学食は再評価されるべきだと考えます。また同じ文脈から、給食を出す高校が増えることも歓迎すべきでしょう」（同・藤本教授）

ここで改めて注目すべきは、「もう立派な大人」と見なされる大学生の食生活がなぜひどいのか、の観点だという。

「背景の一つとして『誰が調理したのか分からない食事』という点は見過ごせません。いわゆる中食産業が提供する大量生産・大量販売の食べ物にも様々な利点はあるでしょう。しかし『誰が調理したのか』は全く分かりません。その結果、食べ物のありがたみを感じにくくなり、食事のバランスを無視したり、平気で残飯を捨てることが増えるのではないでしょうか。一方、高校の学食は目の前で調理スタッフが生徒のために料理を作ります。ごく自然に『ありがとう』という気持ちが浮かぶ高校生は多いはずです」（同・藤本教授）

知っている人が作る料理の有難み

「顔が見える調理スタッフが作ってくれた料理ですからありがたみを素直に感じ、残すことには躊躇すると考えられます。それも含めての『学食は美味しい』なのです。ここで思い出すのは人気コミックの『SLAM DUNK』（註5）です。主人公の桜木花道が高校の学食で『カツ丼大盛り』、『コロッケとサンマと焼きそばとホイコーロー』などと大量に注文する場面で笑った人も多いでしょう。そして注目したいのは、桜木くんは学食の調理スタッフと顔見知りだという点です。栄養バランスの行き届いた小学校や中学校の給食でさえ、調理スタッフと食べる側の交流だけは存在しません。これこそ高校の学食における非常に大きな教育的効果ではないでしょうか」（同・藤本教授）

20都道府県を対象としたアンケート調査では「地産地消のメニュー」や「自由記述欄」などで興味深い回答が非常に多かった。改めて回答の全貌を第2回【福岡県立高では「豚骨カレーラーメン」も！ “高校の学食”ご当地メニューは傑作ぞろいだが…「学食天国」大阪、埼玉、福岡でも“学食の存続に危機感を抱く”非常事態に】で詳細にお伝えする。

註1：人口の多い順に1東京都、2神奈川県、3大阪府、4愛知県、5埼玉県、6千葉県、7兵庫県、8北海道、9福岡県、10静岡県、11茨城県、12広島県、13京都府、14宮城県、15新潟県、16長野県、17岐阜県、18群馬県、19栃木県、20岡山県。

註2：営業のための「財産目的外使用許可」を行っている高校数。学食が実際に営業しているかどうかは未調査。

註3：食堂が設置されている校数だが、実際に昼食を提供しているかは不明

註3：県費で運営されている学食の数。この他に外郭団体が運営している学食があるが、静岡県教育委員会は校数を把握していないという。

註5：作・井上雄彦、集英社

デイリー新潮編集部