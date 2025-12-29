賑やかなクリスマスが終わり、新年まで数日間でふと覚えるもの悲しさ。去りゆく年に馳せる思いとは、年ごとに大きくなっていくものかもしれない。年末年始が登場する日本映画は、そんな微妙な思いを静かに揺らす名作ぞろいだ。寒い夜にじっくりと見入りたい4本を、映画解説者の稲森浩介氏が紹介する。

大晦日は「舟唄」を聴きながら

〇「駅 STATION」（1981年）

北海道の厳冬と盛夏を背景に、警察官でオリンピック射撃選手である三上英次（高倉健）と、3人の女性たちの出会いと別れをそれぞれ描く。

「1968年1月直子」：雪の降りしきる銭函駅のホームで、英次は妻・直子（いしだあゆみ）と息子に別れを告げる。直子は列車のデッキから泣きながら笑顔で敬礼をする。別れの理由は直子の兄が「1回の過ちじゃねえか。忘れてやるわけにはいかないのか」と言うだけで、詳しくは語られない。

高倉健（1999年5月撮影）

今年3月にいしだが亡くなった時、何度もこのシーンが流された。それほど印象に残る場面だが、いしだの登場場面はここだけだ。だが、英次と直子が最後に再会するシーンを撮っていたという。それを降旗康男監督は編集段階ですべてカットし、英次が夜行列車で1人去っていくところで終わらせた（『高倉健メモリーズ』キネマ旬報社）。いしだはこの作品で、日本アカデミー賞の優秀助演女優賞を受賞している。どちらが良かったのか、答えは明白であろう。

「1976年6月すず子」：英次は通り魔事件を追っていた。容疑者の妹・吉松すず子（烏丸せつこ）は、増毛駅前の食堂で働いている。すず子を尾行する英次は、しだいに彼女の悲しい運命に関わっていく。

烏丸は前年にクラリオン・ガールに選ばれた後、映画「四季・奈津子」で奔放な役を演じて鮮烈なデビューをしていた。烏丸の演技を、降旗監督も高倉も絶賛したという。

2人で観る「紅白歌合戦」

「1979年12月桐子」：英次は立ち寄った増毛の居酒屋で、店主の桐子（倍賞千恵子）と心を通わせていく。大晦日に2人は留萌へ映画を観に行き、その後、結ばれた。「わたし、大きな声を出さなかった？」と桐子に聞かれ英次は否定するが、心の中で「樺太まで聞こえるかと思ったぜ」と呟く。

このユーモラスなセリフを高倉は、「こんなの言っていいんですかね。無しですよね」と告げていた。降旗監督は「健さんが思っているようにはなりませんよ」と説得したという（『高倉健 Ken Takakura 1956-2014』文春文庫）。

この後、2人は桐子の店で「紅白歌合戦」を観ながら酒を飲む。やがて大トリの八代亜紀が「舟唄」を歌い始めると、桐子は「わたしこの唄好き」と言って英次の胸に背を預け口ずさむ。英次は肩を抱いてやる。〈女は無口なほうがいい〉の箇所で、英次を振り返って「わたし（のこと）」とあまえるようにアピールする。

カメラが2人を斜め下から捉えると、ストーブの上にやかん、カウンター越しに熱燗用のチロリから上る湯気が見える。奥には小上がり、柱には注連飾り。こんな居酒屋で大晦日を過ごしてみたいと思わせる、胸に染み入るような場面だ。しかしこの後、物語は大きく動き、2人の関係は暗転する。

2年前に亡くなった八代は、21歳の頃「高倉健ショー」で前座を務めていたという（『高倉健メモリーズ』）。「舟唄」と共に心にいつまでも残る作品だ。

昭和33年の大晦日

〇「ALWAYS 三丁目の夕日」（2005年）

昭和33年の春、赤い頬っぺたの星野六子（堀北真希）は青森から集団就職で上京し、小さな自動車修理工場「鈴木オート」に住み込む。則文（堤真一）、妻のトモエ（薬師丸ひろ子）、息子・一平の一家だ。向かいに住む売れない小説家・茶川竜之介（吉岡秀隆）は、居酒屋の店主・ヒロミ（小雪）に小学生の古行淳之介を預けられた。夕日町の住人たちの様々な想いと絆が描かれる。

少年たちがゴム動力の模型飛行機を追って、細い路地から広い通りに出ると都電が走っていた。カメラが左にパンすると建設中の東京タワーが現れる。いきなり昭和30年代の街に放り込まれたようで、胸に何かが込み上げてくるオープニングだ。

街並みや人々の営みの再現が見事。六子が到着する上野駅は、当時の姿がVFX（CG）によって見られる。駄菓子屋にはソース煎餅やラムネが並べられ、テレビが来た日は、近所の人を呼んでプロレス観戦。夏は氷屋が冷蔵庫を冷やすための、氷を届けに来る。

大晦日の掃除は一家総出だ。トモエは割烹着に姉さん被りで忙しい。嬉しそうに障子を破く一平に「きれいにやってよ」と声をかける。これは懐かしい。一年に一回の張り替えの時だけ、子供は好きなだけ破けるのだ。

六子は帰省切符を、鈴木夫妻からプレゼントされる。三等車とドアに書かれた車両に乗り、青森に帰る様子が描かれている。そして、夕日に染まる完成した東京タワーを、皆で見上げ大晦日は終わる。

六子と堀北真希の結婚

次作「ALWAYS 続・三丁目の夕日」（2007年）は4カ月後の昭和34年が舞台となり、茶川とヒロミ、淳之介の3人が新しい家族となる話が中心だ。そして最終作「ALWAYS 三丁目の夕日’64」（2012年）は東京オリンピックの年で、六子は結婚する。1作目から7年経ち、すっかり大人の女性になった堀北の花嫁姿がきれいだ。

堀北は1作目の撮影時は16歳で、役年齢とほぼ同じだった。六子は21歳で結婚するが、堀北は2015年に俳優の山本耕史と結婚し、2017年に芸能界を引退する。本作で注目された後、NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」（2012年）でヒロインを務め、それ以降も主演作が続く人気女優だった。まさに惜しまれての引退だったが、家庭志向が強かったという。

映画の序盤、星野六子の履歴書が少しだけ映る。そこには「昭和18年10月21年生」と書かれていた。そうすると今年で82歳だ。彼女はどんな人生を歩んだのだろうか。

寅さんのいないお正月

〇「男はつらいよ フーテンの寅」（1970年）

全50作の映画「男はつらいよ」シリーズは年末年始に公開されることが多く、この時期の風物詩でもあった。寅さんは毎回失恋して旅に出てしまうので、生まれ故郷である葛飾柴又のお食事処・草団子屋「とらや」で正月を迎えることはない。しかし今作は珍しい“正月の寅さん”の姿が見られる。

森崎東が監督を務める第3作。久しぶりに帰ってきた車寅次郎（渥美清）はお見合いをするが、叔父のおいちゃん（森川信）と揉めて旅に出ることに。落ち着いた先は、三重県の湯の山温泉。ここの女将・お志津（新珠三千代）に惚れた寅次郎は、番頭として働く。しかし、お志津には再婚を考えている相手がいて、またしても失恋して旅に出る。

新珠三千代はこの時期に始まったドラマ「細うで繁盛記」（1970年〜1974年）でも、温泉女将を演じ大きな話題となった。

どこか寂しさを感じさせるラスト

終盤、葛飾柴又の年末風景が映される。商店の大晦日は正月客用の準備で忙しい。「とらや」でもようやく慌ただしさが一段落して、年越し蕎麦を食べ始めた。やがてテレビからは「あけましておめでとうございます。1970年がやってまいりました」の声が聞こえてくる。

おいちゃんは頭の手拭いを取り、寅さんの妹・さくら（倍賞千恵子）は割烹着を脱ぎ、皆で新年の挨拶を交わす。しかし、そこに寅さんの姿はない。

「寅さんどうしているだろうね」と皆で心配していると、さくらが「あらっ、お兄ちゃんじゃないかしら」と言う。テレビで鹿児島県の霧島神宮が中継されていて、寅さんがインタビューされているのだ。「お子さんは？」と聞かれると「3人になるかな。俺に似て可愛いよ！」。インタビュアーは「子供さんはこの画面を通じて、お父さんの姿を見ているかもしれないですね」と。

それを聞いたおいちゃんが「何が子供だい、そんなもんはどこにいるんだ。バカだよ、あいつはほんとにバカだよ」とお決まりのセリフを言って涙ぐむ。さくらも画面を見ながら泣いている。

映画は初荷のぼりを上げる舟に乗った寅さんが、客に威勢のいい口上を述べている、どこか寂しく感じさせるシーンで終わる。これから何処へ行くのだろうか。

伊勢神宮の新年

〇「喜劇 初詣列車」（1968年）

「男はつらいよ」が始まる前から渥美清の喜劇役者としての才能は飛び抜けていて、列車車掌を演じる「東映列車シリーズ」も大ヒットした。本作はその第3作となる。

上田新作（渥美清）は、国鉄の長距離列車の車掌だ。ある日乗務中に、憧れていた幼馴染の坂本美和子（佐久間良子）と再会し、生活のために芸者となり、行方不明の弟・研吉（小松政夫）を探していることを聞かされる。美和子のために研吉探しに奔走する新作を、妻の幸江（中村玉緒）が浮気と誤解してしまい、事態は思わぬ騒動へと発展する。

多くのスキー客で溢れている上野駅の様子が、細かく描かれている。ひどく混雑した車内で検札する新作が、客から「おい車掌、弁当買ってこい」と言われるのには驚いた。当時はよくあったことなのだろうか。

「寅さんの原点」か

シリーズを通してマドンナ役は佐久間が務める。新作がいつも失恋するのは「男はつらいよ」の寅さんと同じだが、違うのは妻がいることだ。今作では中村が演じていて、新作に「この顔なら浮気の心配はないと思っていたのに」と言うのがおかしい。中村を明石家さんまの番組でしか知らない人もいると思うが、とてもきれいな女優だった。最近介護施設に入ったという報道があったが、また元気な姿を見せてほしい。

一方、佐久間はこの頃の東映の、ヤクザ映画路線に悩んでいた。「五番町夕霧楼」（1963年）などで、その演技力に高い評価を得ていただけに忸怩たる思いがあったようだ。結局、好評だったこのシリーズも3作で終了してしまう。

さて初詣である。すべてが収まったあと、新作夫婦は伊勢神宮を訪れる。とても混雑していて、女性のほとんどが着物姿なのは今と違うところだ。途中、新作はテレビインタビューをされるが、それを着物姿の美和子が置き屋でじっと観ている。背後では襷掛けの芸者たちが、新年の準備をしている。

このあたりも「男はつらいよ」と設定が似ている。寅さんの原点はここにあったのかもしれない。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部